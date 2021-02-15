天文台料初五復工陽光普照　季候風「人日」吹到　多區跌至13度

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-15 13:13

本港今個農曆新年天氣「暖笠笠」，不過一連數天長假期即將完結，大部份打工仔明日年初五（16日）便要復工。天文台預測華南沿岸明日普遍晴朗，市區氣溫介乎攝氏18至23度，市民可迎着和暖陽光上班。 天文台預料受一股乾燥的東北季候風影響，本周中後期廣東沿岸風勢較大，早上清涼。周四（18日）初七「人日」及周五（19日）早上清涼，多區低見13、14度，打鼓嶺更得12度，達寒冷程度。

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昨日（14日）是情人節，亦是大年初三「赤口」，天文台錄得最高22.8度，多區則高見25度以上，包括九龍城錄得25.1度；荃灣城門谷錄得25.4度；大美督更高見26.5度。

今日是農曆新年假期的最後一日，天文台料華南地區普遍晴朗，日間溫暖及乾燥。吹微風，晚上轉吹和緩東風。展望明日大致天晴，內陸地區日夜溫差較大；本周中後期風勢較大，早上清涼。隨著季候風在下周初緩和，華南地區日間溫暖。

周末轉乾燥

受季候風影響，周四、五將轉涼，天文台料兩日大致天晴及乾燥，早上清涼。氣溫介乎16至21度，相對濕度則為50%至75%。而沙田及上水更低見13度，而打鼓嶺料僅得12度。周四起晚市堂食及多個處所預料可重新開放，市民如要外出進餐，須注意保暖。

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