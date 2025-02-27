霧鎖香江｜天文台料周五起一連四有霧　下周日及一濕度100%

一連四日霧鎖香江由明日（2月28日，星期五）開始。天文台今日（27日）指出，一股海洋氣流會在未來一兩日逐漸影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升，本周末期間及星期一（3月1日至3日）有機會出現回南天氣，早晚潮濕有霧，日間溫暖；下周日及一日間市區（尖沙咀天文台總部）氣溫升上攝氏25度，相對濕度達100%。



預料一道冷鋒會在下星期二（3月4日）橫過華南，受隨後的東北季候風及其補充影響，下周中至後期該區氣溫逐步下降，天氣顯著較涼，多雲有雨，下周五及六（3月7日及8日）氣溫回落至14度。



▼2月12日 多區出現大霧天氣景色▼



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沙田石門安景街公園櫻花盛開 吸引市民賞花

今日（2月27日）天晴溫暖，藍天白雲，沙田石門安景街公園的櫻花位於正盛開，吸引不少人前來觀賞。不過天文台九天天氣預報顯示，由周五起將迎四日又霧又雨又濕天氣。

天文台預測未來兩日有薄霧（mist），周五（2月28日）吹東風2至3級，大致多雲，早晚沿岸有薄霧，日間部分時間有陽光，氣溫介乎17至23度；周六（3月1日）氣溫上升至介乎19至23度，吹東至東南風3級，大致多雲，早晚有一兩陣微雨及沿岸有薄霧，日間短暫時間有陽光。

▼2月27日 石門安景街公園賞櫻花▼



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下周日及一較大霧 相對濕度100%

天文台預測下周日及一（3月2日及3日）有霧（fog），市區氣溫回升至介乎20至25度。周日吹東南風2至3級，大致多雲，早晚潮濕有霧及有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及溫暖；周一吹南風2至3級，大致多雲，早晚潮濕有霧及有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光及溫暖。

天文台2月27日下午4時半更新九天天氣預報。（天文台圖片)

天文台指周末期間及下周一有機會出現回南天氣，而由周五至下周四（3月6日）天氣潮濕，相對濕度最高升至95%至100%，以下周日及一最濕。

九天天氣預報可見由2月28日至3月6日相對濕度接近爆表100%。（天文台圖片)

下周三驚蟄打小人記得帶遮

冷鋒及隨後東北季候風由下周二起影響本港，氣溫拾級而下。天文台料下周二最低17度，較前一日日間最高氣溫低8度。下周三（3月5日）為二十四節氣的驚蟄，傳統上不少人要到鵝頸橋打小人，天文台料當日氣溫介乎16至20度，吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，多雲和有幾陣雨。

天文台預測市區氣溫在驚蟄續下降，料下周五及六早上相當清涼，市區低至14度，日間回升至18至19度。