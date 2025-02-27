天文台：周末或出現回南天　濕度與氣溫同回升　小心牆身地板出水

受東北季候風影響，2月25日及26日早上廣東沿岸仍然清涼。



衛星雲圖顯示與高空擾動相關的雲雨帶正覆蓋華南，並為該區帶來幾陣雨 （見下方圖輯中的圖一）。而踏入二月尾，東北季候風的勢力暫時減弱；取而代之，溫暖潮濕的海洋氣流開始影響華南，接近週末至下週初廣東沿岸氣溫逐步回升，週末期間更有機會出現「回南天」。

天文台預料周末空氣將變潮濕。（gettyimages@Peter Cade）

多個電腦模式皆預測在季候風抵達時會伴隨降雨（點圖放大瀏覽）：

「回南天」是指當東北季候風有所緩和時，廣東沿岸地區轉吹偏南風，把海上較為溫暖潮濕的空氣帶到陸地。每當由冬季漸漸進入春天時，沿岸海域的海面溫度仍然較低，當暖濕空氣遇上較涼的海面，空氣中的水份會冷卻凝結成小水滴，形成薄霧或霧 ，使能見度下降 （圖二）。同時，由於牆身或地板表面溫度同樣偏低，空氣中的水汽也可能會在物件表面凝結成小水珠，令牆身或地板「出水」。當能見度較低時，駕駛者及航海人士要小心，而進行戶外活動的市民要注意濕滑的地面，潮濕天氣亦會使汗水難以揮發，大家要注意身體狀況，量力而為。

溫暖潮濕的天氣只會維持至下星期一（3月3日）。預料一道冷鋒會在星期二橫過華南。受隨後的東北季候風影響，下週中至後期該區氣溫逐步下降，顯著轉涼及有雨。電腦模式預測在季候風抵達時會伴隨降雨，但對於雨量仍有分歧（圖三），因此降雨蒸發冷卻效應對降溫幅度的影響仍有待觀察。

總括而言，未來一兩日氣溫逐步回升。週末至星期一潮濕有霧，日間溫暖。星期二漸轉吹偏北風，下週中至後期氣溫逐步下降，顯著轉涼及有雨。踏入冬末春初，天氣變化較快，乍暖還寒。大家請留意天氣變化及天文台最新天氣預報。

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原文：「回南天」來臨 作者：林家輝、林沁宜、黃家興