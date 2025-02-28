天氣｜今日濕度達95%　早晚有薄霧最高23度　明至周一潮濕溫暖

天文台預測，本港今日（2月28日）大致多雲。早晚沿岸有薄霧，最低氣溫約17度。日間部份時間有陽光及溫暖，最高氣溫約23度。吹輕微至和緩偏東風，相對濕度最高達95%。天文台展望，周末至星期一（3月3日）潮濕有霧，日間溫暖。星期二（4日）漸轉吹偏北風，下周中至後期氣溫逐步下降，天氣顯著較涼及有幾陣雨。



圖為截至2月28日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

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下周二迎冷鋒 下周中至後期顯著較涼及有雨

天文台指出，一股海洋氣流會在今明兩日逐漸影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升，周末期間及星期一有機會出現回南天氣，早晚潮濕有霧，日間溫暖。預料一道冷鋒會在星期二橫過華南。受隨後的東北季候風及其補充影響，下周中至後期該區氣溫逐步下降，天氣顯著較涼，多雲有雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月28日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

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驚蟄多雲及有幾陣雨 下周五跌至14度

根據天文台的九天天氣預報，明日（3月1日）早晚有一兩陣微雨、沿岸有薄霧。日間短暫時間有陽光，介乎19至23度、相對濕度最高達95%。 下周日（2日）及下周一（3日）相對濕度最高均達100%，均早晚潮濕有霧及有一兩陣微雨，日間部份時間有陽光及溫暖，介乎20至25度。

下周二（4日）天氣轉涼、有幾陣驟雨，最低跌至17度，與前一天最高相差8度。下周三（5日）為二十四節氣的驚蟄，料多雲及有幾陣雨，介乎16至20度。下周四（6日）早晚清涼、有幾陣雨，進一步跌至最低15度。下周五（7日）及下周六（8日）跌至最低14度，早上相當清涼。