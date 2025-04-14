天氣｜今仍受沙塵天氣影響能見度較低　日間炎熱非常乾燥約28度

天文台今晨（4月14日）指出，廣東地區天色大致良好，同時受乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，廣東部份地區能見度較低。天文台預測，本港今日天晴，但部份地區能見度較低。今日最低氣溫19度，日間炎熱及非常乾燥，最高氣溫約28度，相對濕度最低約30%；吹輕微至和緩偏北風。天文台展望，未來一兩日大致天晴及非常乾燥，能見度較低，日夜溫差頗大。本周後期較為潮濕。



圖為截至4月14日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日 沙塵氣流襲港維港灰爆▼



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料漸受偏南氣流影響 本周中後期較為潮濕

天文台指出， 受非常乾燥的大陸氣流及沙塵天氣影響，加上風勢微弱，今明兩日廣東地區能見度較低，日夜溫差頗大。預料一股偏南氣流會在本周中後期逐漸影響沿岸地區，該區天氣較為潮濕。而一道低壓槽會在本周後期至下周初為廣東內陸帶來驟雨。

▼4月12日 沙塵氣流襲港獅子山灰朦朧▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月14日凌晨2時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五至復活節有驟雨薄霧 周六至下周二炎熱最高29度

根據天文台九天天氣預報，明日（15日）及周三（16日）天晴，部份地區能見度較低，明日介乎20至29度。周三及周四（17日）均在21至27度之間，周四部份時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。

周五（18日）起為復活節假期，至下周日（20日）復活節均有驟雨薄霧，周五及周六大致多雲，日間短暫時間有陽光，周五介乎22至27度。周六至下周二（22日）均日間炎熱，其中周六、二十四節氣中「穀雨」的周日，以及下周一（21日）均介乎23至28度。 下周二升至最高29度。