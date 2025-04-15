沙塵天氣或維持至復活節假期　空氣污染指數若嚴重　醫生籲減外出

受東北季候風影響，夾雜的懸浮粒子令空氣質素變差，今早（15日）9時，香港空氣質素健康指數在中至甚高水平。天文台高級科學主任楊國仲在電台節目表示，受內陸氣流影響，周日（13日）起有沙塵由中國北或西北地區被吹來本港，影響能見度及空氣質素，預料相關影響會維持至本星期中後期，甚至復活節假期間，而明日（16日）將轉吹偏東風，有望會逐漸緩解。



家庭醫生林永和在同一節目中表示，近日有少量病人因空氣問題感到不適，而本身有呼吸道疾病，如哮喘等的病人亦多了發病。他建議有相關呼吸道疾病、心血管疾病及一老一少等留意天文台空氣質素指標，如嚴重影響健康時應減少外出，及在戶外運動。



沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午初段從金鐘添馬公園望向尖沙咀，仍是灰矇矇，有市民在公園內練舞。（廖雁雄攝）

沙塵暴｜沙塵氣流4月14日仍然影響香港，下午在山頂望向九龍灰矇矇，不過仍無阻遊客遊覽。（廖雁雄攝）

楊國仲表示，周日開始受懸浮粒子影響，天文台總部錄得能見度僅有5公里。他解釋指本港近日受東北季候風影響，一股內陸氣流由北方，即中國北部或西北部等地，沿途經過沙漠等沒有植被的地區時，將沙塵帶來南，而且速度甚快，只用一日半時間已吹至華南治岸。

香港天文台指明日轉吹偏東風 沙塵天氣有望會逐漸緩解

他續說，周日一道冷峰橫過後，本港濕度更是破了1984年以來最低紀錄，只有21%，能見度亦只有6公里。有關天氣狀況昨日（14日）開始緩和，不過懸浮粒子仍難擴散，中午時候能見度仍只有5至6公里，部份地區能見度因風力不同而較低。楊國仲指明日會轉吹偏東風，沙塵天氣有望會逐漸緩解，但要視乎大氣擴散條件，預料本周中後期可能持續低能見度。

他又指，本港對上一次受沙塵天氣影響，要數至15年前，即2010年，當年韓國及日本同受影響。他呼籲市民留意天文台網站的最新預測，留意空氣質素。

家庭醫生稱有哮喘病人反映在戶外感呼吸困難

林永和表示，即使4月仍有多人傷風，部份是因感染COVID等疾病；有病人「咳多咗」及病情反覆，如本身患有哮喘的病人反映在戶外時感到呼吸困難，林永和指在無其他原因下，有機會同空氣質素有關。

他又指，天文台指標具參考性，市民可以留意，一老一少及需在戶外工作，如地盤工人的市民，如當空氣質素屬風險嚴重時，應盡量留在家中，不要外出，亦不應在戶外運動；長時間在空氣質素差的環境下活動才會有長久影響，因此市民亦不用太擔心。