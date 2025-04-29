首個颱風或菲律賓海域生成　中央氣象台：影響東南沿海可能性較低

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／GFS／ECMWF】天文台預測今年會有5至8個熱帶氣旋進入香港500公里範圍，並有可能6月或之前踏入風季，全球預報系統GFS（Global Forecast System）近日預測在5月初將有今年第一熱帶氣旋生成，內地中央氣象台也指在菲律賓附近海域熱帶對流活躍，可能能發展為今年第一號颱風，但料對東南沿海地區造成影響的可能性較低。



全球預報系統GFS預測西北太平洋地區今年首個熱帶氣旋會5月初生成。(windy.com圖片)

根據GFS預測，5月1日菲律賓南部以東海域，將有兩個低壓系統逐漸發展，其後數日開始增強，較遠一個發展成熱帶氣旋，較近菲律賓南部的一個消散。該熱帶氣旋轉向北移動，移向日本以南外海，並逐漸消散，對鄰近區域沒有大威脅。

另一個主要預測機構歐洲中期天氣預報中心 ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)，則未有同樣的預測。

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