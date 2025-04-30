天氣｜今日最高約28度　稍後局部地區有驟雨　明日有幾陣驟雨

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日（4月30日）大致多雲。早上最低氣溫約23度。日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約28度，新界再高一兩度，相對濕度最高90%；稍後局部地區有驟雨。吹和緩偏東風。天文台展望， 未來兩三日部份時間有陽光，日間炎熱，但勞動節（5月1日）有幾陣驟雨。



圖為截至4月30日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼4月12日 冷鋒下午橫過本港帶來狂風驟雨▼



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低壓槽周末期間發展 下周初有驟雨雷暴

天文台指出，一股偏東氣流會在今日繼續影響華南沿岸。而未來數日廣東沿岸風勢微弱，天氣炎熱，同時受高空擾動影響，廣東地區有幾陣驟雨。預料一道低壓槽會在周末期間於華中逐漸發展，並在下周初為廣東帶來驟雨及雷暴。

▼4月15日 天文台發出最早酷熱天氣警告▼



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▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月30日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日至下周四均有驟雨 周五至佛誕炎熱

根據天文台九天天氣預報，明日（5月1日）至下周四（8日）均有驟雨，明日勞動節大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，料介乎24至29度。周五（2日）至下周一（5月5日）佛誕均日間炎熱，最高氣溫均在30度或以上，其中周六（3日）及下周日（4日）達31度。

下周一亦為二十四節氣的「立夏」，當日料有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣雷暴。下周二（6日）至下周四均大致多雲，有幾陣驟雨，最低氣溫均25度，最高約29度及30度。