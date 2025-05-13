極端天氣｜民安隊大嶼山進行演習 今年增多一隊水災拯救隊
撰文：韋景全
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風季即將來臨，民眾安全服務隊今日（13日）於大嶼山灣篤河道舉行代號為「極風」的演習。為進一步強化對極端天氣的應對能力，民安隊表示，今年將增設多一隊水災拯救隊，並加強應對水災及水災救援行動的訓練。
民安隊表示，演習旨在加強民安隊在極端天氣或其他緊急情況下的通訊、協調、應變和動員能力，以提升部隊在處理緊急事故的指揮控制及行動效率。
此次演習模擬多項情景，包括居民受洪水圍困、樹木倒塌阻塞道路以及傷者處理等。在演習中，民安隊救援隊伍迅速建立應急指揮系統，設立傷者處理站，並利用無人機、機械犬和遙控救生圈等救援科技進行救援，以確保有效且迅速地展開行動。
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今次演習約有100名民安隊長官和隊員參加，民安隊表示，是次演習提升人員的意識和處理能力，亦加強各單位在應對緊急事件時的協作與溝通。
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