非遺月｜展能藝術家冼凱琳「點」出港式奶茶、菠蘿包、蛋撻貼紙

康文署非物質文化遺產辦事處今年6月首次舉辦「香港非遺月」，以「香港處處有非遺」為主題，推廣本地的非物質文化遺產項目。



在這一系列活動中，最引人注目的莫過於與展能藝術家冼凱琳的合作。她為「香港非遺月」設計了一系列「非遺巨型貼紙」及電車車身廣告，每幅圖像展示多區的非遺項目。 她的創作風格色彩繽紛，結構精密，並善於運用重複的點狀元素，細心看她的作品時，可看出港式奶茶、菠蘿包、蛋撻貼紙是滿滿的「點子」。



展能藝術家冼凱琳設計的「非遺巨型貼紙」，在10個港鐵車站內展示。 （康文署提供圖片）

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「香港非遺月」活動包括同樂日及嘉年華、「非遺精華遊蹤」考察活動以及展覽等。 冼凱琳是一名中度智障及自閉症患者，自2023年起在東華三院包玉星基金綜合職業復康中心接受藝術訓練，並透過「易讀製作」藝術發展工作室，逐步展現其藝術潛能。

她的作品於2025年3月成功入圍由HASS Lab主辦的XO異彩多元獎，並於巴塞爾藝術展（Art Basel）香港展會2025展出其作品，對她來說無疑是一個重要的里程碑。

展能藝術家冼凱琳為「香港非遺月」設計了電車車身廣告。(康文署提供圖片）

冼凱琳的創作風格色彩繽紛，結構精密，並善於運用重複的點狀元素。在休息的時候她愛看卡通片，《唱Ｋ小魚仙》、《東京喵喵》和《寶石寵物》均是她的最愛。這些卡通片為她的作品注入了色彩的靈感，啟發她大膽運用多樣色彩，創造出強烈視覺衝擊力。

冼凱琳並透過「易讀製作」藝術發展工作室，逐步展現其藝術潛能。(康文署提供圖片）

冼凱琳的創作風格色彩繽紛，結構精密，並善於運用重複的點狀元素。(康文署提供圖片）

在與非遺辦事處的合作中，她透過畫畫認識了多項非遺項目，其中最喜歡的是「雀籠」；因為她喜愛聽到雀鳥的歌聲，讓她感到心情愉悅，「最喜歡『雀籠製作』，因為喜歡雀⿃在唱歌，吱吱地叫。」

這個非遺系列作品中，尚有繪畫港式奶茶、菠蘿包、蛋撻，以及她花了兩日才畫完的「食盆」，「，因為裡⾯有很好多美食」；香港非物質⽂化遺產中⼼⼤概只畫了⼀個下午，因為她擅長畫建築物。

她為這個活動設計了電車車身廣告，每幅圖像展示多區的非遺項目，帶出在香港這彈丸之地，處處有非遺的訊息。

展能藝術家冼凱琳設計的「非遺巨型貼紙」。(康文署提供圖片）

「香港非遺月」不僅讓公眾更了解非遺項目，也讓更多人欣賞到展能藝術家的無限創意和才華，讓大眾能深入欣賞智障人士的藝術才能。