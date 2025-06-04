打風？｜天文台：南海或菲律賓以東海域可能有低壓區逐漸發展

【明日的天氣／打風／天文台／颱風／熱帶氣旋／移動路徑】西北太平洋今年第一風或將出現。天文台昨日（3日）指南海中部至呂宋附近廣闊低壓槽上下周可能有低壓區發展，今日（4日）下午4時半更新預測，「可能有低壓區在南海或菲律賓以東海域逐漸發展」，生成機率稍為提高，不過仍指其發展速度及移動路徑存在變數。



下周會否打風未屬未知數，不過一個熱浪將於本周後期開始來襲，天文台預測下周日及一（8日及9日)市區氣溫最高33度，而分區天氣預報顯示，北區及元朗會升至34度。



近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

近日大風，石澳5月31日海有大浪，但有泳客照落水。

明日的天氣仍料有驟雨 天文台料其後起天色逐漸好轉

天文台表示，一股偏東氣流會在明日（5日）繼續影響廣東沿岸，而高空擾動會為南海北部及華南沿岸帶來驟雨。隨着高空反氣旋增強，隨後兩三日廣東地區天色逐漸好轉，周末至下周初日間酷熱。

天文台6月4日上午4時半更新九天天氣預報，預測下周初酷熱，暫未見明顯有打風「啟示」。（天文台圖片)

周五起市區日間氣溫回升上3字頭

天文台預測明日（5日）吹東風4級，離岸間中5級，多雲及有幾陣驟雨，市區氣溫介乎25至29度；九天天氣預報顯示，天色周五（6日）開始好轉，同時也開升溫，料大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫回升至最高31度。

6月4日整日天陰陰，在灣仔會展望向維港上空，有厚厚烏雲。

6月4日整日天陰陰，在灣仔會展望向維港上空，有厚厚烏雲。

下周日及一酷熱 市區升至33度、新界部份地區34度

天文台料到周六（7日）熱浪開始來，改吹南至東南風3級，部分時間有陽光，天氣炎熱，市區最高32度。到下周日及一（8日及9日)氣溫上升至酷熱水平，天文台預測市區最高33度，挑戰今年暫時最高氣溫紀錄（33度），北區及元朗會升至34度。

▼人工智能預報系統「盤古」6月4日傍晚顯示預測結果▼



人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統6月11日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統6月12日凌晨00:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統6月12日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統6月13日凌晨00:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統6月13日下午14:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

人工智能預報系統「盤古」預測南海至西北太平洋的低壓系統6月14日凌晨00:00位置。（天文台「地球天氣」網頁圖片）

▼人工智能預報系統「伏羲」6月4日中午顯示預測結果▼



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▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統6月4日中午顯示預測結果▼



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▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統6月4日傍色顯示預測結果▼



全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月8日晚上23:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月9日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月10日凌晨02:00位置。（Windy.com網頁圖片）

全球預報系統（GFS）傳統預報系統預測南海至西北太平洋的低壓系統6月10日下午14:00位置。（Windy.com網頁圖片）