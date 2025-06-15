蝴蝶風球．總覽｜天文台取消所有風球　改發「黑球」等同3號風力

【打風／HKO／移動路徑／天文台／蝴蝶／颱風】隨着熱帶氣旋蝴蝶移入內陸並減弱，天文台今日（15日，星期日，父親節）下午3時40分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本港主要吹西南風，平均風速現已或將會超過每小時40公里，等同3號風球風力，到晚上9時也取消。



天文台下午3時40分取消3號風球，改發代風力表等同3號風球的「黑球」強烈季候風信號。（資料圖片)

6月15日下午6時熱帶氣旋蝴蝶集結在香港以北約380公里，中心附近最高持續風速為每小時45公里，屬熱帶低氣壓級別。（天文台圖片）

▼打風｜6月15日最新風暴消息▼

【21:19】熱帶氣旋蝴蝶開啟今年風季，難倒各大官方氣象機構，現時部份使用AI人工智能預測熱帶氣旋移動路徑。天文台科學主任今晚（15日）撰文，比較傳統電腦模式及AI人工智能電腦預報模式今次哪個較準。

天文台指結果顯示，人工智能電腦模式對蝴蝶的預測路徑比傳統電腦模式更為貼近實況。蝴蝶在6月11至13日一直與本港維持超過600公里距離，即使當時蝴蝶環流廣闊並和中國東南沿岸高壓脊產生共同效應，本港亦只有部分地區的風力短暫達到強風程度。

傳統電腦預報模式和人工智能電腦預報模式在香港時間6月9日下午8時對蝴蝶的路徑預測及與實況(黑色線)的比較。（天文台圖片）

【21:00】天文台取消強烈季候風信號。

【15:40】天文台取消所有熱帶氣旋警告信號，改為發出俗稱「黑球」的強烈季候風信號，代表本港主要吹西南風，平均風速現已或將會超過每小時40公里，等同3號風球風力。

天文台指蝴蝶繼續遠離香港，而其南側的西南氣流正影響廣東沿岸。本港今日餘下時間仍會間中吹強風，高地亦可達烈風程度，海面仍有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【15:00】康樂及文化事務署公布，由於天文台將取消熱帶氣旋警告信號，香港非物質文化遺產中心（位於荃灣三棟屋博物館）舉行的「非遺無限∞」同樂日將於下午3時40分重新開放。

【14:45】天文台指，過去數小時，蝴蝶繼續遠離本港，本地風力亦逐步緩和，但受其南側的西南氣流影響，本港今日餘下時間仍會間中吹強風，高地亦可達烈風程度。天文台將於下午3時40分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。

預料西南氣流會於未來一兩日漸轉活躍，明日及星期二廣東沿岸間中有大驟雨，市民請保持警惕。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時68、52及50公里，最高陣風分別超過每小時88、57及60公里。

【14:00】澳門氣象局下午更新特別提示指，由於蝴蝶持續減弱並進一步遠離，蝴蝶對澳門影響逐漸減少，該局將於下午3時30分取消所有熱帶氣旋警告。

然而，由於持續受西南季風及其相關雨帶影響，今日餘下時間澳門跨海大橋及空曠地區的風力仍間中達6級及有陣風，該局視乎情況發出強烈季候風信號。

蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測6月14日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(廖雁雄攝)

【13:45】天文台表示，蝴蝶已進入江西，其外圍雨帶仍為廣東沿岸帶來狂風驟雨。預料蝴蝶會繼續向東北方向移入內陸並進一步減弱。而受其南側的西南氣流影響，本港下午吹強風，高地間中達烈風程度，但風力會逐步緩和。隨着蝴蝶逐漸遠離，天文台考慮在今日下午3時至6時之間發出強烈季候風信號以取代熱帶氣旋警告信號。

天文台預料西南氣流會漸轉活躍，星期一及星期二廣東沿岸間中有大驟雨，市民請保持警惕。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、青洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時71、56及50公里，最高陣風分別超過每小時89、66及58公里。

【11:45】天文台指，蝴蝶正橫過廣東北部，其外圍雨帶為廣東沿岸帶來狂風驟雨。預料蝴蝶會繼續向東北方向移動，進入江西並進一步減弱。而受其南側的西南氣流影響，本港下午仍吹強風，高地間中達烈風程度，但風力會逐步緩和。隨着蝴蝶逐漸遠離，天文台考慮在今日下午3時至6時之間以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

預料西南氣流會漸轉活躍，星期一及星期二廣東沿岸間中有大驟雨，市民請保持警惕。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時83、61及56公里，最高陣風分別超過每小時100、69及68。

【09:45】今早蝴蝶繼續減弱並移入廣東內陸，但其外圍雨帶正為廣東沿岸帶來狂風驟雨。現時本港多處仍吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會在今日下午初時維持。預料本港下午稍後風力會逐步緩和，天文台會視乎本港的風力變化及蝴蝶的減弱程度，考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

雖然星期一及星期二蝴蝶已消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，市民請保持警惕。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時82、61及55公里，最高陣風分別超過每小時103、76及67公里。

【08:15】昂坪 360 宣布，今早的纜車服務暫停。昂坪360將於天氣好轉後，盡快恢復纜車服務。

【08:12】由於三號風球現正生效，今日（15日）在荃灣三棟屋博物館香港非物質文化遺產中心舉行的「非遺無限∞」同樂日暫停舉行，公眾人士請暫停前往。視乎天氣情況，「非遺無限∞」同樂日會在情況許可下重新開放。請留意相關新聞公布。

【07:45】天文台表示，今早蝴蝶繼續減弱，但與其相關的強風區仍影響珠江口一帶。現時本港多處吹強風，高地間中吹烈風，而蝴蝶的外圍雨帶亦正為廣東沿岸帶來狂風驟雨。

預料蝴蝶今早會繼續向東北橫過廣東內陸，與本港保持約300公里距離，三號強風信號會至少維持至今日中午。隨着蝴蝶逐漸遠離及減弱，預料本港今日下午的風力會逐步緩和。天文台會視乎本港的風力變化及蝴蝶在內陸的減弱程度，考慮改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

雖然星期一及星期二蝴蝶已消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，市民請保持警惕。海面有大浪及湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

在過去一小時，昂坪、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時78、56及48公里，最高陣風分別超過每小時99、68及60公里。

6月15日早上6時熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西北偏西約280公里，中心附近最高持續風速為每小時65公里。（天文台圖片）

【05:30】社會福利署勸諭市民不要送子女或家人到提供小學生課餘託管服務的單位或長者服務中心，但通常於星期日及公眾假期運作的中心及服務單位仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡以確定其開放時間。

【05:00】教育局公布幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【05:00】天文台指過去數小時，蝴蝶稍為減弱，但與其相關的強風區仍影響珠江口一帶。現時本港多處吹強風，西部高地間中吹烈風，而蝴蝶的外圍雨帶亦正為廣東沿岸帶來狂風驟雨。

預料蝴蝶今早會繼續向東北橫過廣東內陸，與本港保持約300公里距離，三號強風信號會至少維持至今日中午。按照現時預測，隨著蝴蝶逐漸遠離及減弱，本港今日下午的風力會逐步緩和。

【02:00】天文台指與蝴蝶相關的強風區正影響珠江口一帶。現時本港多處吹強風，西部高地間中吹烈風，而蝴蝶的外圍雨帶亦正為廣東沿岸帶來狂風驟雨。在過去一小時，昂坪、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時69、55及50公里，最高陣風分別超過每小時99、71及58公里。

預料蝴蝶會繼續向東北方向移動，今早於本港西北約300公里掠過，三號強風信號會至少維持至今日中午。除非蝴蝶在廣東內陸維持較高強度並採取較為接近珠江口的路徑，否則改發八號信號的機會甚低。按照現時預測，隨著蝴蝶逐漸遠離及減弱，本港今日下午的風力會逐步緩和。

天文台表示，雖然星期一及星期二蝴蝶已逐漸消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，市民請保持警惕。

6月15日凌晨2時熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西北偏西約300公里，中心附近最高持續風速為每小時75公里。（天文台圖片）

▼打風｜6月14日最新風暴消息▼

【22:45】天文台指與蝴蝶相關的強風區正逐漸影響珠江口一帶。本港多處吹強風，西部高地間中吹烈風，而蝴蝶的外圍雨帶亦正為廣東沿岸帶來狂風驟雨。

【16:45】天文台指蝴蝶在過去數小時有所減弱，但隨著蝴蝶向東北移動，與其相關的強風區亦逐漸影響珠江口一帶。現時本港多處吹強風，西部高地間中吹烈風，而蝴蝶的外圍雨帶正為廣東沿岸帶來狂風驟雨。

預料蝴蝶會在明早於本港西北約300公里左右掠過，三號強風信號會至少維持至明日中午。除非蝴蝶在廣東內陸維持較高強度並採取較為接近珠江口的路徑，否則改發八號信號的機會甚低。按照現時預測，隨著蝴蝶逐漸遠離及減弱，本港明日下午的風力會逐步緩和。

【12:45】天文台指，今日吹清勁至強風程度偏南風，離岸及高地間中達烈風程度。大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。海有大浪及湧浪。

展望明日仍有狂風驟雨，初時風勢頗大，海有大浪及湧浪，稍後風勢逐漸緩和。隨後一兩日天氣仍然不穩定，雨勢有時頗大。

蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測今日(14日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(廖雁雄攝)

6月14日，本港九天天氣預報。（天文台截圖）

【12:23】天文台指，按照現時預測路徑，蝴蝶會橫過廣東及廣西交界一帶。與蝴蝶相關的強風區會在今日餘下時間至明早（6月15日）影響珠江口一帶，本港有狂風驟雨，離岸及高地風力間中達烈風程度。

蝴蝶會在明早於本港西北約300公里左右掠過，三號強風信號會至少維持至明日中午。除非蝴蝶在內陸維持較高強度並採取較為接近珠江口的路徑，否則改發八號信號的機會甚低。

天文台指，雖然星期一及星期二蝴蝶已遠離及消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，市民請保持警惕。

在下午1時，強烈熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南偏西約480公里，即在北緯20.9度，東經109.8度附近，預料向東北移動，時速約22公里，橫過雷州半島。（天文台截圖）

【12:20】天文台：改發三號強風信號

【10:00】教育局宣布，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校今日停課。

【09:45】天文台：下午12時20分改發三號強風信號。

【09:22】旅遊事務署宣布，由於天文台會在今日下午發出三號強風信號，今晚上演的「幻彩詠香江」已告取消。

天文台表示，蝴蝶的環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶。一號戒備信號會在今日（13日）維持。(李家傑攝)

【07:45】天文台指，過去數小時，蝴蝶採取東北偏北路徑橫過北部灣，其外圍環流為廣東沿岸帶來狂風驟雨。天文台預料蝴蝶會在今日日間於雷州半島登陸，隨後會橫過廣東及廣西交界一帶。

天文台預料與蝴蝶相關的強風區會逐漸普遍影響珠江口一帶，今日稍後本港風力會增強，高地達烈風程度。天文台會在今日正午12時至下午2時之間改發三號強風信號。

隨著蝴蝶進一步移入內陸並減弱，預料本港風力會在明日稍後逐步緩和。 天文台指，雖然星期一及星期二蝴蝶已遠離及消散，但活躍西南氣流會為廣東沿岸帶來大驟雨，建議市民請保持警惕。海面有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【00:00】天文台今日（14日）凌晨零時指，蝴蝶已在海南島西部沿岸登陸，與其相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸，預料蝴蝶會在早上大部份時間與本港保持約500公里或以上距離，一號戒備信號會至少維持至星期六中午。

天文台6月13日下午2時更新預測移動路徑圖，蝴蝶集結在香港之西南約 720 公里， 預料今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島。(天文台圖片)

▼打風｜6月13日最新風暴消息▼

【18:20】天文台特別天氣提示指，與熱帶氣旋蝴蝶相關的強雷雨區正影響本港以南海域，並逐漸靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大，籲市民提高警惕。

【17:00】天文台指一號戒備信號會至少維持至明日中午，而按照現時預測路徑，蝴蝶會逐漸轉向東北方向移動，明日日間在雷州半島附近登陸，隨後橫過廣東及廣西交界一帶，與其相關的強風區有機會在明日稍後開始逐漸影響珠江口一帶，該區亦會有狂風驟雨。天文台會視乎蝴蝶的強度、與香港的距離及本地風力變化，在明日下午評估是否需要改發三號強風信號。

【14:00】天文台表示，與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸。預料蝴蝶會在今日(13日)橫過北部灣，與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今日維持。

按照現時預測路徑，蝴蝶會逐漸轉向東北方向移動，明日（6月14日）在雷州半島一帶登陸，與其相關的強風區亦會在未來一兩日逐漸靠近珠江口一帶。天文台會在明日評估是否需要改發三號強風信號。隨著蝴蝶在內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（6月15日）稍後會逐步緩和。

6月13日，一號戒備信號已生效。（夏家朗攝）

【11:45】天文台指，過去數小時，蝴蝶稍為增強， 與其相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸。預料蝴蝶會在今日橫過北部灣，與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

按照現時預測路徑，蝴蝶會逐漸轉向東北方向移動，明日（6月14日）在雷州半島一帶登陸，與其相關的強風區亦會逐漸靠近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在明日日間逐漸增強及狂風驟雨增多，稍後高地風力間中達烈風程度。天文台會在今晚至明早評估是否需要改發三號強風信號。隨著蝴蝶在內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（6月15日）稍後會逐步緩和。

天文台於中午改發3號風球，料至少維持至明日中午，改發8號風球機會甚低。（資料圖片／梁鵬威攝）

【07:45】天文台預料蝴蝶今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號會在今日大部份時間維持。

按照現時預測路徑，蝴蝶隨後會轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在明日（6月14日）日間逐漸增強，稍後高地間中達烈風程度，有狂風大驟雨。天文台會在今晚至明早評估是否需要改發三號強風信號。

隨著蝴蝶在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（6月15日）稍後會逐步緩和。

【06:45】一號戒備信號，現正生效。

天文台發出最新風暴消息，指「蝴蝶」的環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶。一號戒備信號會在今早維持。

按照現時預測路徑，「蝴蝶」今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在明日逐漸增強，高地達烈風程度，間中有狂風大驟雨。

天文台會在今日稍後至明早評估是否需要改發三號強風信號。隨著「蝴蝶」在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日稍後會逐步緩和。

▼打風｜6月12日最新風暴消息▼

（梁鵬威攝）

天文台6月12日下午4 時45分更新預測移動路徑圖，蝴蝶集結在香港之西南約 730 公里 今日會大致移向海南島西部並稍為增強，隨後移向北部灣至雷州半島。（天文台圖片)

【13日（星期五）04:45】一號戒備信號現正生效。

天文台指，「蝴蝶」的環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，部分地區雨勢有時頗大。一號戒備信號會在今早維持。按照現時預測路徑，「蝴蝶」今日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。

預料本港普遍風力會在明日（6月14日）逐漸增強，高地達烈風程度，間中有狂風大驟雨。天文台會在今日稍後至明早，評估是否需要改發三號強風信號。隨著蝴蝶在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日（6月15日）稍後會逐步緩和。

【23:00】蝴蝶增強為強烈熱帶風暴。天文台指，蝴蝶環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，部分地區雨勢有時頗大。一號戒備信號會在今晚及明早（13日）維持。

按照現時預測路徑，蝴蝶明日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在星期六逐漸增強，高地達烈風程度，間中有狂風大驟雨。天文台會在明日稍後至星期六早上評估是否需要改發三號強風信號。

隨著蝴蝶在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日稍後會逐步緩和。

【20:00】天文台發出特別天氣提示，指與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢頗大及可能有猛烈陣風，籲市民提高警惕。

天文台6月12日下午發出熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度。（天文台圖片)

【16:00】天文台表示，在下午4時熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南約730公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向海南島並稍為增強，隨後移向北部灣至雷州半島一帶。

蝴蝶的環流正覆蓋廣東沿岸，與其相關的狂風驟雨正影響珠江口一帶，一號戒備信號會在今晚及明早維持。按照現時預測路徑，蝴蝶明日會掠過海南島西部，移向北部灣至雷州半島，隨後轉向東北方向進入廣東西部內陸，週末期間稍為接近珠江口一帶。預料本港普遍風力會在星期六逐漸增強，高地達烈風程度，間中有狂風大驟雨。

天文台會在明日稍後至星期六早上評估是否需要改發三號強風信號。隨著蝴蝶在華南內陸逐漸減弱，預料本地風力在星期日稍後會逐步緩和。海面有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

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【14:00】澳門氣象局表示，受熱帶風暴蝴蝶影響，三號風球仍然生效。今日(12日)下午4時至下午7時將考慮改發一號風球。預測澳門風力將會減弱。

【11:45】天文台表示，正午12時，熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南約720公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向海南島並稍為增強，隨後移向北部灣至雷州半島一帶。與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸，受其廣闊環流與中國東南部的高壓脊共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會在今日維持。

按照現時預測，蝴蝶會在明日登陸海南島，本港風力亦會有所減弱，但隨著蝴蝶橫過華南西部並稍為接近珠江口一帶，預料星期六至星期日初時本港可能會普遍吹強風，高地間中達烈風程度，而蝴蝶的狂風大驟雨亦會影響該區。天文台會在明日評估是否需要發出三號強風信號。

【08:00】天文台今日(12日)早上8時指，熱帶風暴蝴蝶集結在香港之西南約710公里，預料向西北移動，時速約10公里，大致移向海南島並逐漸增強，隨後移向雷州半島至北部灣一帶。與蝴蝶相關的狂風驟雨正影響廣東沿岸。同時，在蝴蝶的廣闊環流與中國東南部的高壓脊共同影響下，今日本港部分地區仍間中吹強風，一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

蝴蝶明日(13日) 將登陸海南島，本港風力會有所減弱。按照目前預測路徑，蝴蝶隨後會橫過華南西部，稍為接近珠江口一帶，而蝴蝶的狂風大驟雨亦會影響該區，預料星期六至星期日初時本港可能會普遍吹強風。天文台會在明日評估是否需要發出三號強風信號。海面有湧浪，市民請遠離岸邊並停止所有水上活動。

【06:00】澳門氣象局改發三號風球。即表示受到熱帶氣旋的影響，澳門的持續風速現正或預測將達41公里/小時至62公里/小時，陣風約達至110公里/小時。

▼打風｜6月11日最新風暴消息▼

天文台6月11日今早11時更新預測移動路徑圖，蝴蝶蝴蝶集結在香港以南約660公里，中心附近最高持續風速: 每小時 55 公里（天文台圖片)

【16:55】天文台指，蝴蝶正在整合中，在其廣闊環流與中國東南沿岸高壓脊的共同影響下，本港今晚至明日初時（6月12日）部分地區間中吹偏東強風，除非蝴蝶迅速增強及本地普遍持續吹強風，一號戒備信號會在今晚及明早維持。

按照現時預測，雖然本港星期五初時的風力會稍為減弱，但隨後本港將逐漸轉吹偏南風，並間中有狂風大驟雨，普遍地區可能會吹強風。天文台會視乎蝴蝶屆時的強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在星期五改發三號強風信號。

天文台6月11日凌晨發出熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度，可見12日深夜，其強度接近熱強烈熱帶氣旋上限（風速每小時118公里或以上屬颱風）。（天文台圖片)

【15:00】熱帶低氣壓蝴蝶已增強為熱帶風暴。在下午3時，蝴蝶集結在香港之西南偏南約640公里，即在北緯16.8度，東經112.2度附近，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島。蝴蝶現集結在香港之西南偏南約640公里，預料向西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島。

【11:45】天文台指出，今日(11日 )正午12時，熱帶低氣壓蝴蝶集結在香港以南約650公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島。按照現時預測路徑，蝴蝶今日仍與本港保持約600至700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。

天文台會視乎其強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在明日（6月12日）稍後至星期五（6月13日）改發三號強風信號。

【09:45】天文台指出，一號戒備信號，現正生效。表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。位於南海中部的熱帶低氣壓已命名為蝴蝶。

上午10時，蝴蝶集結在香港以南約680公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過南海中部，大致移向海南島。

按照現時預測路徑，蝴蝶今日（6月11日）仍與本港保持約700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶正影響南海北部及廣東沿岸。一號戒備信號會在今日大部分時間維持。預料蝴蝶會在未來一兩日逐漸增強並大致移向海南島，隨後移至廣東西部沿岸一帶。

【00:49】天文台指出，按照現時預測路徑，該熱帶低氣壓今日仍與本港保持超過700公里距離，預料本港今日尚未普遍吹強風，但與其相關的外圍雨帶會影響南海北部。一號戒備信號會在今日早上維持。預料該熱帶低氣壓會在未來一兩日逐漸增強並大致移向海南島，隨後移至廣東西部沿岸一帶。天文台會視乎其強度、與本港的距離及本地風力變化，評估是否需要在周四（12日）稍後至星期五（13日）改發三號強風信號。

天文台6月11日00:50更新九天天氣預報，料周末有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片)

【00:40】天文台發出發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋在香港約800公里內，可能影響本港。

在晚上11時，位於南海中部的熱帶低氣壓集結在香港以南約780公里，其中心附近最高持續風速約為每小時45公里，預料向西北偏西移動，時速約10公里，橫過南海中部。

【00:20】澳門物理氣象局表示，位於南海中部的熱帶低氣壓移動較為緩慢，並於今日初時與澳門保持約800公里距離，按目前移動趨勢預測，今日早上將適時發出一號風球。預料該熱帶低氣壓未來一兩日將逐漸增強並移向海南島附近，隨後再轉向廣東西部沿岸。

與其相關的環流將於本週後期為廣東沿岸帶來不穩定的天氣，澳門風勢將會增大，有頻密驟雨及雷暴，呼籲請市民留意最新天氣資訊，並適時做好預防準備。

6月10日晚上9時半氣象衛星圖像顯示，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離。紅色為強對流天氣區域。（天文台圖片）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有內地遊客無懼酷熱，在尖沙咀海旁擺甫士打卡。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有市民及遊客在尖沙咀海旁觀看風景。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。有內地遊客無懼酷熱，在尖沙咀海旁擺甫士打卡。(梁鵬威攝）

6月10日極端酷熱，天文台尖沙咀總部下午錄得35.6度，平了1963年6月最熱6月天紀錄。在中環碼頭，有遊客光顧「香港名物」軟雪糕降溫。(梁鵬威攝）

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▼打風｜6月10日最新風暴消息▼

天文台6月10日晚上9時半指出位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（天文台圖片)

熱帶氣旋未來數日預測的位置和強度。（天文台圖片)

【21:37】天文台今晚（10日）9時半指出，位於南海中部的廣闊低壓區已增強為熱帶低氣壓，天文台會在明日（11日，星期三）凌晨0時40分發出一號戒備信號。

天文台發出的預測移動路徑圖顯示，料這個將命名蝴蝶的熱帶氣旋周三（11日）晚上增強為熱帶風暴，其中心附近最高持續風速約為每小時75公里，到周五晚上升級強烈熱帶風暴中心附近風速約每小時105公里，接近升呢颱風風力（每小時118公里或以上）；到周五間（13日）晚上減弱為熱帶風暴，料周日晚上降至低壓區。

天文台預料該熱帶氣旋會在今明兩日仍與香港保持約700公里距離，預測周三向西北移動並增強，到周四晚上轉向北移動，周五初段在海南島南邊的三亞市一帶登陸，再向北「劏肚」掠過海南島，周五深夜在雷州端二度登陸，其後移向廣東內陸並減弱。在第二度登陸後，周五深夜至周六早上吹襲湛江時最近香港，料於香港之西南偏西400公里掠過。

天文台6月10日下午4時半更新九天天氣預報，料周末有狂風驟雨及雷暴。（天文台圖片)

天文台測周三吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，海有湧浪；漸轉多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度。

周四起天色轉差，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，稍後驟雨增多；海有湧浪。

到周五吹東至東南風5級，離岸間中6級，稍後高地達7級。多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，稍後雨勢有時頗大，海有湧浪。周六天氣相若，吹南風5級，離岸間中6級，高地達7級，多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有湧浪。6級及7級屬強風，即3號風球風力。