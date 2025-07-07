颱風丹娜絲｜天文台解釋「直角轉彎」原因　料本周中後期驟雨雷暴

上一篇天氣隨筆「脊邊風兒去哪兒？」談到，上周於南海至菲律賓一帶的廣闊低壓槽上的低壓區有增強跡象，但當時的電腦模式預測該低壓區會否發展為熱帶氣旋、形成時低壓中心的位置及其隨後的移動路徑均出現極大分歧。



直至上周五（7月4日），該低壓區移入南海東北部並增強為熱帶低氣壓，天文台於當日中午時分發出一號戒備信號。7月5日該熱帶低氣壓進一步增強為熱帶風暴，並命名為丹娜絲。

圖為2025年7月6日，中颱丹娜絲持續緊貼台灣西南海域北上，因颱風持續滯留，其夾帶環流讓高雄市區風強雨驟。（聯合報圖片）

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由上周五至7月6日早上，丹娜絲一直移動緩慢並在南海東北部徘徊，由於該區的海面溫度高達29度左右及垂直風切變較弱，丹娜絲逐步增強至颱風級別。

熱帶氣旋的移動方向主要受引導氣流影響，例如熱帶氣旋很多時候會沿著高空反氣旋的外圍移動。而丹娜絲在南海東北部徘徊時，正因為處於南北兩個高空反氣旋之間，所以引導氣流較弱。隨著高空反氣旋位置的改變，引導氣流開始轉為明顯，令丹娜絲加速向東北移動。

丹娜絲形成位置的不確定性、其增強速度及引導氣流，這些因素為預測丹娜絲的發展及移動路徑帶來頗大挑戰。今次電腦模式的表現與先前6月的熱帶氣旋蝴蝶相似，人工智能電腦模式比傳統電腦模式更早捕捉到丹娜絲的路徑變化，能夠預測丹娜絲會在南海東北部徘徊及「直角轉彎」。

在一號戒備信號生效期間，本港離岸及高地間中吹強風，據傳媒報導，昨晚尖沙咀有吊船工人在高空工作時疑因強風受困。此外，由於丹娜絲的環流較小，其外圍雨帶未有直接影響珠江口一帶，本港5日陽光充沛及極端酷熱，多處地區氣溫上升至35度或以上，但高溫亦觸發驟雨及狂風雷暴。

預料丹娜絲會在今（7日）橫過台灣海峽至台灣西部沿岸一帶，隨後移近浙江。而受一道低壓槽影響，本周中至後期本港天氣漸轉不穩定，星期四及星期五間中有驟雨及雷暴。市民請留意天文台的最新天氣預測及「我的天文台」應用程式的最新天氣推送。

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原文：「直角轉彎」的丹娜絲 作者：梁浩明、黎宏駿、呂旭昇