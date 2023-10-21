雪櫃冷氣機用兩三年就壞？內行人指兇手可能係「佢」　附預防建議

家中的冷氣和雪櫃，通常一用就是十幾年。



不過有民眾上網發文求助，不懂為什麼家裡的冷氣才用兩三年就壞，接著連雪櫃也報銷，擔心高單價的乾衣機是下一個。

家電達人直指並不罕見 建議大家可這樣檢查及預防（點圖放大閱讀）：

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家電達人486先生直指「兇手」可能是沼氣。486先生指出這並不是罕見的情況，建議民眾可以檢查一下家裡的冷氣和雪櫃排水管，最後是否接到排水溝或是與大樓污水、化糞池的廢氣管共管使用。

水溝、排水溝、大樓污水管內會有沼氣，而沼氣成分中的硫化氫會造成機具和銅管侵蝕。民眾可觀察連接的銅管呈現正常黃銅色還是已經變成黑色。

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冷氣機經常遇到銅管被沼氣腐蝕造成冷媒外漏的情況，若嚴重到無法修復就只能換新。不少老公寓過去將排水管和化糞池的排水做在一起，短時間內也難以處理。

486先生表示，可以加裝一個簡易的存水彎或是阻氣盒來防止沼氣入侵，或是挑選抗腐蝕設計的冷氣機降低受損機率，例如某品牌冷氣全系列使用頂級抗鏽蝕金散熱片，透過層層包覆的抗鏽蝕塗料來確保耐用性並延長使用年限。

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準備買新房子的民眾則可注意建商是否有將沼氣問題納入機電設計，例如有些會加裝氣壓平衡吸氣閥防止排水管沼氣及異味，或排水管處多做一個分離設計，讓沼氣回流時得以溢散。

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