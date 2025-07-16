酷熱天氣｜今早局部有驟雨　日間大致天晴達34度　明後日達35度

【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣警告繼續生效。天文台今晨（7月16日）指出，高空反氣旋正覆蓋廣東沿岸。同時一股西南氣流影響該區，預測本港今日大致天晴，早上部份時間多雲，局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度；吹和緩西南風。



天文台展望，未來一兩日高溫天氣持續，局部地區有驟雨。周末至下周初天氣不穩定，風勢頗大。



圖為截至7月16日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼6月10日 天文台總部錄得35.6度▼



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將受熱帶氣旋影響 周末至下周初狂風雷暴

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日為廣東地區帶來持續酷熱的天氣，而西南氣流亦會為該區帶來幾陣驟雨。同時，一個廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，預料會在本周後期靠近呂宋一帶，隨後會移入南海北部，但其路徑及強度存在變數，受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣極端酷熱。

而該熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。預料一道廣闊低壓槽會在下周中期繼續為該區帶來驟雨。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至7月16日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月9日及10日逾2.2萬次閃電▼



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至下周四均有驟雨 「大暑」狂風雷暴最高31度

根據天文台九天天氣預報，明日至下周四（24日）均有驟雨，其中明日至周六（19日）均日間酷熱，最高達33度或以上。明日大致天晴，日間極端酷熱，局部地區有驟雨，與周五（18日）最高均達35度。

周五至下周四有雷暴，其中周六仍酷熱最高達33度。當日至下周二（22日）除有驟雨，更料有幾陣狂風雷暴。而下周二亦為二十四節氣的「大暑」，料當日最高31度。

下周三（23日）及下周四均大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，料介乎27至32度。