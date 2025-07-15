阿富汗的士紛紛DIY「升級」　司機：靠它保命　乘客滿意

阿富汗南部城市坎大哈（Kandahar）因為極端氣候，出現攝氏40度以上的酷熱高溫。



因為高溫原廠冷氣常常失效，當地的士司機想出妙招，直接在車上裝上「自製冷氣」，形成當地一種奇妙的街景，宛如生活智慧王。

阿富汗南部城市坎大哈出現攝氏40度以上的酷熱高溫，因為原廠冷氣常常失效，當地的士司機紛紛直接在車頂裝上「自製冷氣」，形成當地一種奇妙的街景。（YouTube@Sharjah24 News）

點圖放大瀏覽：

+ 13

外媒報道，因為極端高溫導致冷氣常常失效，坎大哈當地的司機轉向土法煉鋼，用自製冷氣讓涼風送到整台汽車，讓乘客更加涼爽。這套簡易冷氣的原理不複雜，就是將風扇與水箱結合，利用蒸發冷卻的方式降溫，透過粗管將涼風吹進車內。

司機抱怨，這個自製冷氣唯一的缺點是每天需要人工加水兩次，不過對當地司機來說，已經是維持生計與健康不可或缺的「升級裝備」，因為維修原廠冷氣太貴，自己改裝比較快。當地乘客受訪時也說，他曾因為高溫差點在車上中暑，但只要搭到有裝自製冷氣的的士，就會覺得涼爽許多。

不過，這個當地獨特的「自製冷氣」景象凸顯了阿富汗國家貧窮的現實，在嚴重的乾旱、熱浪的衝擊下，路上卻是許多沒有車上冷氣的老舊車輛，讓當地人苦不堪言。

【延伸閱讀】Tesla「無人的士」Robotaxi狂出事！入錯對頭線 叫乘客這裏下車（點圖放大瀏覽）：

+ 18

延伸閱讀：

氣溫破35℃！中國最北「北極村」都裝冷氣 遊客怨：比南方熱

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】