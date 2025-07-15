打風｜天文台料周四五35度　周六先晴後暴雨　周日風力達3號風球

【hko／打風／天文台／熱帶氣旋／颱風／移動路徑】天文台今日（15日）更新本周後期打風預測 ，預料廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並在本周後期靠近呂宋一帶，有可能移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。



天文台預測本港周六（19日）風雲變色，日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴；到下周日（20日）熱帶氣旋影響加強，吹東至東北風5級，間中6級，離岸及高地達7級，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大；到下周一（21日）風力初時間中6級，離岸及高地達7級。6及7級為強風，即3號風球風力。



受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣極端酷熱，天文台預測周四及五（17日及18日)市區最高攝氏35度，上水周四料升至37度。



▼傳統電腦預測模式▼



天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( Windy.com網頁圖片）

天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

▼AI人工智能預測模式▼



天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。人工智能預報系統「伏羲」7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。人工智能預報系統「盤古」7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月20日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

天文台7月14日預測將有熱帶氣旋生成並較大可能移入香港所在的南海北部。人工智能預報系統「風鳥」7月14日下午有同樣預測，圖為預測7月120日14:00情況。( 天文台地球天氣網頁圖片）

明日的天氣：DSE放榜日 天晴酷熱34度 初時有一兩陣驟雨

天文台指高空反氣旋會在未來一兩日為廣東地區帶來持續酷熱的天氣，而西南氣流亦會為該區帶來幾陣驟雨，預測今日氣溫介乎28至34度，下午部分時間有陽光及酷熱，局部地區有驟雨及雷暴；明日（16日）DSE中學文憑試放榜日，天文台預測大致天晴，日間酷熱最高34度，初時有一兩陣驟雨。

▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



天文台7月15日上午11時半更新九天天氣預報，料受到熱帶氣旋響，本周至下周初將由極端酷熱，轉為變狂風大雨。（天文台圖片）

傳統電腦預測模式與AI模式一致指向「西登」

全球預報系統（GFS）及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統電腦預測模式上周六(12日）與各主要AI人工智能預測模式結果十相逕庭。前者料熱帶氣旋移向台灣方面；四個AI模式結果均顯示會進入南中國海，並向西移向廣東面部至海南島「西登」。

昨日（14日）最新的預測結果顯示，所有結果均指向「西登」，熱帶氣旋在下周日至一最接近香港；差別在於其強度、有多接近香港。

▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月14日晚上顯示預測結果▼



GFS料本港以南約250公里掠過 歐中更預測在深圳東面至本港登陸

傳統預報系統之一的全球預報系統（GFS），已經將熱帶氣旋的預測移動圖路徑改為「西登」，料會在菲律賓以東逐漸發展，橫過台灣與菲律賓之間的呂宋海峽，進入南海北部，逐漸逼近珠江口一帶，中心或者本港以南約250公里掠過，再移向廣東西部雷州半島至海南島一帶登陸。

另一傳統預報系統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也預測熱帶氣旋會橫過呂宋海峽，進入南海北部，逐漸移向珠江口以東，或在深圳東面至本港登陸。

有關結果由電臘直接輸出，未經人手調整。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月14日下午顯示預測結



AI人工智能近期在熱帶氣旋預報準繩度領先兩大傳統預報系統，如一早預測熱帶氣旋丹娜絲會在本港東南約400公里直角轉彎吹襲台灣海峽。

ECMWF人工智能預報系統「歐中AIFS」早在上周六已與其傳統預報系統結果唱反調，料會進入南海北部。「歐中AIFS」最新預測熱帶旋逼近珠江口，在本港以南約250至300公里掠過，移向雷州半島與海南島一帶。

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月14日下午顯示預測結果▼



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內地3個人工智能預報系統 一個預測珠海至江門一帶登陸

內地人工智能預報系統「伏羲」及「盤古」也料熱帶氣旋進入南海後，逐漸移向珠江口，並朝向雷州半島與海南島一帶移動及登陸。「盤古」更料其會在珠海至江門一帶登陸。「風鳥」也預測會西登，但料較可能移向海南島，不過預測其橫流較大，外圍仍會觸及香港。

▼人工智能預報系統「伏羲」7月14日下午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」7月14日下午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「風鳥」7月14日下午顯示預測結果▼

