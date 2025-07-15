打風｜天文台確定熱帶氣旋將移入南海北部　路徑及強度存在變數

天文台預料廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，並在本周後期靠近呂宋一帶，今日（15日）下午4時半更新預測，由上午11時半指「並有較大機會移入南海北部」，改為「隨後會移入南海北部」，但指其路徑及強度存在變數。



天文台預測本港周六（19日）風雲變色，日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴；到下周日（20日）熱帶氣旋影響加強，吹東至東北風5級，間中6級，離岸及高地達7級，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大；到下周一（21日）風力初時間中6級，離岸及高地達7級。6及7級為強風，即3號風球風力。



受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣極端酷熱，天文台預測周四及五（17日及18日）市區最高攝氏35度，上水周四料升至37度。



▼傳統電腦預測模式▼



▼全球預報系統（GFS）傳統預報系統7月15日上午顯示預測結果▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）傳統預報系統7月15日上午顯示預測結果▼



▼AI人工智能預測模式▼



▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）人工智能預報系統「歐中AIFS」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「伏羲」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「盤古」7月15日上午顯示預測結果▼



▼人工智能預報系統「風鳥」7月15日上午顯示預測結果▼



明日的天氣：DSE放榜日 天晴酷熱34度 局部地區有驟雨

天文台指高空反氣旋會在未來一兩日為廣東地區帶來持續酷熱的天氣，而西南氣流亦會為該區帶來幾陣驟雨，明日（16日）DSE中學文憑試放榜日，預測大致天晴，早上部分時間多雲，局部地區有驟雨，日間酷熱最高34度。

▼6月26日 熱帶低氣壓為港帶來狂風暴雨▼



天文台確定熱帶氣旋將移入南海北部 路徑及強度存在變數

天文台今日下午4時半更新預測，一個廣闊低壓區會在菲律賓以東海域逐漸發展為熱帶氣旋，預料會在本周後期靠近呂宋一帶，隨後會移入南海北部，但其路徑及強度存在變數。受其外圍下沉氣流影響，廣東天氣極端酷熱。而該熱帶氣旋會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。

隨着熱帶氣旋逼近，天文台預測周六（19日）吹北至東北風4級，稍後5級，離岸間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

天文台7月15日晚上23:20更新九天天氣預報，料受到熱帶氣旋響，本周至下周初將由極端酷熱，轉為變狂風大雨。（天文台圖片）

到下周日（20日）本港風力增強，吹東至東北風5級，間中6級，離岸及高地達7級；多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。到下周一（22日）逐轉吹東至東南風5級，初時間中6級，離岸及高地達7級；多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時較大，海有湧浪。

天文台料到下周二（22日）吹南至東南風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。