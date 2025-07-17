打風｜天文台料颱風周日港南約200公里掠過　改發8號風球看3因素

【打風／hko／天文台／颱風／一號風球／ 3號風球／8號風球／移動路徑熱帶氣旋／韋帕】天文台今午（17日）指位於菲律賓以東的熱帶氣旋將逐漸增強並靠近廣東西部沿岸一帶，預告星期五晚（18日）至星期六初時（19日）發出一號風球，並考慮在星期六日間發出3號風球。



按天文台下午更新的預測移動路徑圖，料該熱帶氣旋會在下周日（20日）上午在香港以南約200公里、以颱風級別掠過。會否改發8號風球？天文台表示會視乎三個因素考慮，即該熱帶氣旋與珠江口的距離、強度及本地風力變化。



7月17日晚上的衞星圖顯示，位於菲律賓以東的熱帶氣旋持續增強，中心外圍有強對流天氣。（天文台圖片)

熱帶低氣壓7月17日晚上8時集結在香港之東南偏東約1,380 公里，中心附近最高持續風速每小時55公里。（天文台圖片）

天文台7月17日晚上8時更新熱帶氣旋預測位置和強度。(天文台圖片)

星期五深夜至星期六初時進入本港東南800公里警戒範圍

在今晚上8時，位於菲律賓以東的熱帶低氣壓集結在馬尼拉之東北偏東約560公里，預料向西北移動，時速約22公里，大致移向呂宋北部一帶並逐漸增強，中心附近最高持續風速每小 55公里。

天文台最新的預測移動路徑圖顯示，料該熱帶低氣壓星期五（18日）下午增強為熱帶風暴，屆時將命名韋帕（Wipha，泰國提供名稱，為女士名）。其後再向西北偏西移動，橫過菲律賓與台灣之間的呂宋海峽南面，進入南中國海北部，在星期五深夜至星期六初時，進入本港東南800公里警戒範圍。

天文台預測以颱風級在港澳以南掠過後西登

天文台預測熱帶氣旋其後維持向西北偏西移動，星期六下午升級強烈熱帶風暴，逐漸逼近香港所在的珠江口一帶，晚上增強為颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里。預測它在星期日（20日）下午在本港及澳門以南約200公里掠過，再向西北移向廣東西部，星期一（21日）在茂名一帶登陸。天文台預測它在本港以南掠過至登陸後，屬颱風級別，中心附近最高持續風速升至每小時140公里。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓7月17日持續增強。天文台下午14:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部茂名登陸。(天文台圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓7月17日持續增強。內地中央氣象台下午18:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部湛江一帶登陸。(天文台圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓7月17日持續增強。澳門地球物理氣象局下午14:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部湛江一帶登陸。(天文台圖片）

各官方機構今將預測移動路徑向西「微調」

東亞各官方機構今日與本港天文台一樣，將預測移動路徑向西「微調」，料熱帶氣旋會在廣東西部的茂名至湛江一帶登陸。天文台、內地中央氣象台及澳門地球物理氣象局預測其強度為颱風，而台灣中央氣象署、日本氣象局及韓國氣象局則料升級至強烈熱帶風暴。

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓7月17日持續增強。台灣中央氣象署下午14:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島登陸。(台灣中央氣象署圖片）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓7月17日持續增強。日本氣象局下午14:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島登陸。(日本氣象局圖片，圖為為UTC為世界協調時間，香港屬UTC+8地區）

位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓7月17日持續增強。韓國氣象局下午14:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島登陸。(韓國氣象局圖片，圖為為UTC為世界協調時間，香港屬UTC+8地區）

最快星期五晚發出一號風球 考慮星期六日間改發3號風球

天文台今日中午表示，按照預測該熱帶氣旋會在星期五晚（18日）至星期六（19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料該熱帶氣旋隨後靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，呼籲市民遠離岸邊及停止水上活動。

天文台預告，會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎該熱帶氣旋與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發8號風球。

天文台7月17日下午4時半更新九天天氣預報，料7月19日稍後至7月21日會受到熱帶氣旋影響。(天文台圖片）

明日的天氣：大致多雲有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光及酷熱

天文台指出，受該熱帶氣旋的外圍下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。天文台預測明日（18日，星期五）吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及酷熱，市區最高33度。

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周六日間有陽光及酷熱 稍後料有幾陣狂風雷暴

星期六（19日）天氣變化頗大，天文台預測吹微風2級，漸轉北至東北風4至5級，離岸間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光及酷熱，市區最高34度；稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，海有湧浪。

下星期日及一風勢增強 離岸及高地吹烈風

到下星期日（20日）風勢增強，吹東至東北風5至6級，離岸及高地達8級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。下星期一（21日）初時吹東南風6級，離岸及高地達8級，稍後東南風5至6級；多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

6及7級為強風，屬3號風球風力；8及9級為烈風，即8號風球風力

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

熱帶氣旋「西登」 本港風向會逐漸變化

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。