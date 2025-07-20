颱風韋帕．風暴消息總覽｜天文台：清晨5時10分取消所有風球

【天文台颱風消息即時／打風／hko／天文台／颱風／風球／9號風球／10號風球／移動路徑／熱帶氣旋】熱帶氣旋韋帕（Wipha）周六(19日)深夜增強為颱風，天文台周日（20日）早上9時20分改發10號風球（十號颶風信號）。隨着韋帕下午逐漸遠離香港，天文台在下午4時10分改發八號東南烈風或暴風信號，其後在晚上7時40分改發三號強風信號。韋帕下午已在廣東西部台山市登陸，並進一步遠離香港。天文台於周一（21日）凌晨3時20分改發1號風球，並於5時10分取消所有風球。



醫院管理局表示，截至周日下午4時，16名男子和10名女子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。



▼7月21日星期一風暴消息▼

【06:00】 澳門氣象局取消所有熱帶氣旋警告信號。

【05:13】天文台表示，預料韋帕的外圍雨帶今日繼續為本港帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。海面仍有湧浪。市民請保持警惕，遠離岸邊並停止水上活動。

【04:45】天文台表示，隨著韋帕繼續遠離香港，本地風力進一步緩和。天文台會在上午5時10分取消所有熱帶氣旋警告信號。預料本港今日仍有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，初時離岸及高地間中吹強風。海面仍有湧浪。

【03:32】由於三號熱帶氣旋警告信號已取消，民政事務總署設立的緊急事故熱線已停止運作。

【03:23】天文台表示，隨著韋帕繼續遠離香港，本地風力逐漸減弱。當韋帕對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。天文台預料，本港今日仍有狂風驟雨，雨勢有時頗大，初時離岸及高地間中吹強風。海面仍有湧浪。

【03:20】天文台表示，一號戒備信號發出，取代三號強風信號。

【02:45】天文台表示，韋帕繼續遠離香港，本地風力亦逐漸減弱。天文台會在上午3時20分改發一號戒備信號。當韋帕對本港的威脅解除時，天文台會取消所有熱帶氣旋警告信號。

【01:45】天文台指出，雖然韋帕繼續遠離香港，但其外圍雨帶持續影響珠江口一帶。當韋帕對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號。在過去一小時，昂坪、塔門及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時51、49及45公里，最高陣風分別超過每小時87、65及68公里。

▼7月20日星期日風暴消息▼

韋帕7月20日晚上減弱為強烈熱帶風暴，在8時集結在香港之西南偏西約210公里，中心附近最高持續風速 每小時110公里。（天文台圖片)

【23:00】天文台指雖然韋帕繼續遠離香港，但其外圍雨帶持續影響珠江口一帶。本港多處仍然吹強風，高地間中吹烈風，三號強風信號會維持一段時間。當韋帕對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

【19:50】天文台指隨着韋帕進一步遠離香港並減弱，本地普遍風力亦逐漸減弱，但多處地區仍然吹強風，西南部及高地間中吹烈風。預料三號強風信號會維持一段時間。當韋帕對本港的威脅進一步減低時，天文台會改發一號戒備信號，或以強烈季候風信號取代熱帶氣旋警告信號。

7月20日下4時，颱風韋帕集結在西南偏西約120公里，中心附近最高持續風速達每小時140公里。（天文台圖片)

【19:40】天文台改發3號風球。

【19:05】韋帕已在廣東省台山市登陸，並進一步遠離香港。天文台指韋帕的強雨帶仍會在今晚及明日為珠江口一帶帶來狂風大驟雨。海面初時仍有巨浪及湧浪，市民請繼續保持高度警覺，遠離岸邊及停止水上活動。

【18:15】天文台取消黃色暴雨警告。

【17:50】天文台指韋帕進一步遠離香港，但烈風至暴風程度的東南風仍間中影響本港部分地區，隨着本港風力逐步減弱，天文台會在晚上7時40分改發三號強風信號。

【17:00】天文台取消紅色暴雨警告，改發黃色暴雨警告。

【17:00】至目前為止，民政事務總署在各區共開放34個臨時庇護中心，共有253人入住。截至下午4時，政府1823電話中心及消防處分別收到171宗及300宗塌樹報告，渠務署確認三宗水浸個案。另外，政府暫時沒有收到山泥傾瀉報告。醫院管理局表示，截至下午4時，16名男子和10名女子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【16:20】天文台指韋帕正逐漸遠離香港，而本港風力亦逐步減弱，但烈風至暴風程度的東南風仍間中影響本港部分地區。隨著風力進一步減弱，天文台會考慮在晚上7時至9時改發三號強風信號。

【16:10】天文台發出八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上，本港仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號風球後，尖沙咀風力增強，有遊客及市民到來感受颱風的威力。（鄭子峰攝）

7月20日下3時，颱風韋帕集結在西南偏西約90公里，中心附近最高持續風速達每小時140公里。（天文台圖片)

【15:50】天文台發出之新界北部水浸特別報告。新界北部，尤其是八鄉及錦田一帶，正受大雨影響。在過去3小時，該區錄得超過110毫米雨量。

【15:45】天文台改發出紅色暴雨警告信號。

7月20日下午15:36的雷逹圖顯示，颱風韋帕的外圍強雨帶，由反時針方向由南向北掠過本港。（天文台圖片）

【15:35】截至今日下午2時，政府1823電話中心及消防處分別收到117宗及246宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局表示，截至今日下午2時，13名男子和八名女子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【15:21】澳門十號風球仍然生效，不過氣象局預告5時改發八號東南風球。

【15:10】天文台在下午3時10分發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

【14:50】天文台指韋帕正逐漸遠離香港，而本港風力亦開始減弱，但達颶風程度的東南風仍間中影響本港西南部。隨着風力進一步減弱，天文台會在下午4時10分改發八號烈風或暴風信號。

不過韋帕的強雨帶正為香港帶來頻密狂風大驟雨，海面有極巨浪及湧浪，天文台呼籲市民繼續保持高度警覺，遠離岸邊及停止水上活動。

在過去一小時，昂坪、長洲及塔門分別錄得的最高持續風速為每小時107、90及89公里，最高陣風分別超過每小時141、107及101公里。

7月20日上午11時，颱風韋帕集結在香港東南約60公里，中心附近最高持續風速達每小時140公里。（天文台圖片)

【14:30】教育局公布所有夜校今晚停課。

【14:00】旅遊事務署宣布取消今晚的「幻彩詠香江」。

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【13:45】天文台指韋帕正逐漸遠離本港，本港東部地區的風力已開始減弱，但與韋帕相關的颶風仍間中影響本港西南部。天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮在下午4時至5時改發八號烈風或暴風信號。本港正逐漸轉吹東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意破壞性的風力。

韋帕的強雨帶亦為香港帶來頻密狂風大驟雨，海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

【12:45】天文台指韋帕正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍影響本港西南部。預料十號颶風信號會至少維持至下午3時。隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發八號烈風或暴風信號。本港正逐漸轉吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意破壞性的風力。

【11:54】韋帕正於香港天文台南面約50公里左右掠過，對香港構成相當威脅。受其眼壁影響，本港部分地區吹颶風。

颱風韋帕7月20日襲港，天文台早上9時20分改發10號球，韋帕中午時近最接近香港，杏花邨再出現浪拍岸場景，有居民落街買外賣，雨傘難擋強風。（廖雁雄攝）

【11:00】天文台：在上午11時，颱風韋帕集結在香港天文台以南約60公里，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，橫過香港以南水域。

韋帕未來一兩小時最接近本港，並於香港天文台以南約50公里左右掠過，對香港構成相當威脅。受其眼壁影響，本港部分地區吹颶風，預料十號颶風信號會維持至今日下午初時。本港正逐漸由吹偏北風轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意破壞性的風力。

在過去一小時，橫瀾島、青洲及大老山分別錄得的最高持續風速為每小時138、124及124公里，最高陣風分別超過每小時156、167及164公里。

【10:35】今早10時06分，堅尼地城泓都對開海面，有一艘3層高的船隻在海上飄浮，但疑被強風及湧浪不斷拍打，不斷靠近招商局碼頭，最終撞上招商局碼頭。警方接獲多人報案，暫時未有受傷報告。

一艘3層高的船隻在海上飄浮，但疑被強風及湧浪不斷拍打，不斷靠近招商局碼頭。（網民faifai Lui 攝）

一艘3層高的船隻在海上飄浮，但疑被強風及湧浪不斷拍打，不斷靠近招商局碼頭。（網民faifai Lui 攝）

船隻最終撞上招商局碼頭。（網民Cathy Leung／西環變幻時）

【10:25】澳門地球物理氣象局：韋帕過去數小時進一步增強並穩定向偏西移動，按現時預測路徑，韋帕稍後將正面吹襲澳門，並為澳門帶來顯著影響，伴隨狂風大驟雨及雷暴，風力有機會達12級。因此今日早上11時將改發九號風球，中午12時30分將改發十號風球。

【10:00】颱風韋帕集結在天文台之東南偏南約60公里，其中心附近最高持續風速約為每小時140公里，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，橫過香港以南水域。受其眼壁影響，本港南部地區正吹颶風，預料十號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹東北風逐漸轉為吹東至東南風。

天文台指韋帕的強雨帶亦為香港帶來頻密狂風大驟雨，海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時126、126及111公里，最高陣風分別超過每小時154、167及167公里。

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【09:27】天文台：韋帕未來兩三小時最接近本港，並於香港天文台以南約50公里左右掠過，對香港構成相當威脅。本港南部地區正吹颶風，預料十號颶風信號會維持一段時間。本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。市民需保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意破壞性的風力。

韋帕的強雨帶亦為香港帶來頻密狂風大驟雨，海面有極巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，大埔滘的水位今早曾上升至海圖基準面以上3米左右，預料本港部分沿岸低窪地區可能出現水浸。

港鐵在7時20分9號風球發出後，所有露天路段停駛，在站內貼出通行路段圖。（廖雁雄攝)

天文台7月20日早上7時20分改發9號風球，在港島杏花邨商場，玻璃外牆貼上牛皮膠紙及架設擋水板。（廖雁雄攝)

天文台7月20日早上7時20分改發9號風球，在港島杏花邨商場，玻璃外牆貼上牛皮膠紙及架設擋水板。（廖雁雄攝)

【09:20】天文台發出十號颶風信號，預料本港平均風速每小時118公里或以上， 現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避，同時留意風向轉變。

【09:02】澳門地球物理氣象局公布上午11時至改發9號風球。

【08:55】天文台：在上午9時，颱風韋帕集結在香港東南70公里，其中心附近最高持續風速約為每小時130公里，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，靠近珠江口一帶。韋帕會在未來數小時最接近本港，並於接近中午時分在香港天文台以南約50公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。

在過去一小時，橫瀾島、大老山及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時103、97及66公里，最高陣風分別超過每小時120、125及87公里。

7月20日上午7時，颱風韋帕集結在香港東南約110公里，中心附近最高持續風速達每小時120公里。（天文台圖片)

【08:44】民政事務總署在各區共開放34個臨時庇護中心，共有198人入住。截至上午8時，政府1823電話中心及消防處分別收到兩宗及11宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

醫院管理局表示，截至今日上午8時，一名男子在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【08:10】雷暴警告有效時間延長至今日上午11時正，預料香港有狂風雷暴。

【08:00】澳門八號東北風球仍然生效。地球物理氣象局表示，今日上午10時至中午12時將考慮改發9號風球。

颱風韋帕逼近，7月20日早上7時杏花邨岸邊驚濤拍岸。(許湖洪攝）

颱風韋帕逼近，7月20日早上7時杏花邨岸邊驚濤拍岸。(許湖洪攝）

颱風韋帕逼近，7月20日早上7時杏花邨岸邊驚濤拍岸。(許湖洪攝）

【08:00】杏花邨風力及雨勢增大，岸邊驚濤拍岸。

【07:30】在上午7時，颱風韋帕集結在香港之東南約110公里，預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，靠近珠江口一帶。

【07:25】天文台指隨著韋帕移近珠江口，現時本港離岸正受烈風影響，高地間中吹暴風，而與韋帕相關的狂風大驟雨正影響本港。

按照現時預測，韋帕會在未來數小時最接近本港，並於接近中午時分在天文台以南約50公里左右掠過，本港將由吹偏北風逐漸轉為吹東至東南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風，市民需保持高度警覺。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要發出10號風球(十號颶風信號)。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時85、78及64公里，最高陣風分別超過每小時103、96及93公里。

【07:20】天文台發出9號風球（九號烈風或暴風風力增強信號），預料本港風力顯著增強，呼籲市民現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避。

7月20日清晨6時，颱風韋帕集結在香港東南約130公里，中心附近最高持續風速達每小時120公里。（天文台圖片)

天文台預測颱風韋帕會於7月20日接近中午在香港天文台以南約50公里左右掠過，預計其颶風區會相當接近本港，本地風勢將進一步增強。(天文台圖片）

天文台7月20日清晨更新颱風韋帕預測的位置和強度。(天文台圖片）

【06:35】在過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時85、78及64公里，最高陣風分別超過每小時103、96及93公里。

天文台在上午5時31分至6時30分於各區錄得強風或以上的風速。

【06:33】澳門氣象局表示，八號東北風球仍然生效。預料將維持一段時間。按現時預測路徑，韋帕日間將於本澳以南50公里內掠過，因此今日早上發出九號風球可能性上調至較高；由於韋帕將會進一步增強，今日日間改發十號風球的可能性為中等至較高。

（澳門地球物理氣象局圖片）

【06:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日上午8時30分，預料香港有狂風雷暴。

7月20日上午06:30雷達圖。(天文台圖片)

【06:10】民政事務總署在各區共開放34個臨時庇護中心，共有190人入住。截至上午5時，政府1823電話中心收到兩宗塌樹報告。消防處收到一宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。醫院管理局表示，暫時沒有市民在風暴期間受傷，前往公立醫院急症室求診。

【06:00】颱風韋帕集結在香港東南約130公里，中心附近最高持續風速達每小時120公里。預料向西或西北偏西移動，時速約25公里，靠近珠江口一帶。

【05:45】天文台：按照現時預測路徑，韋帕會於今日接近中午在天文台以南約50公里左右掠過。天文台將於早上7時20分改發九號烈風或暴風風力增強信號。預計其颶風區（蒲福氏風級表最高的第12級風力）會相當接近本港，本地風勢將進一步增強。

受風暴潮影響，預料部分沿岸低窪地區可能出現水浸，而大埔滘的水位今早曾上升至海圖基準面以上3米左右。

【04:00】澳門八號東北風球生效。

【02:45】雷暴警告有效時間延長至上午5時正，預料香港有狂風雷暴。

【02:00】澳門地球物理氣象局預告4時發出八號東北風球，預測韋帕今日相當接近珠江口，對澳門影響最為明顯，因此今日早上發出九號風球可能性中等至較高；同時由於韋帕將會進一步增強，因此今日日間改發十號風球的可能性為中等。

風暴潮方面，氣象局指雖然預料韋帕的風暴增水與天文大潮時間出現錯峰，但由於韋帕將進一步增強，同時疊加強降雨影響，低窪地區及內港一帶有機會出現水浸。

【01:00】天文台發出雷暴警告。

【00:50】康樂及文化事務署：轄下所有刊憲泳灘暫時封閉。任何人士如不遵從有關暫時封閉的安排即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款2,000元及監禁14天。署方呼籲市民應遠離岸邊，切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及個人及救援人員的安全。

發展局提醒市民，風暴吹襲期間，市民如發現電線損毀，請謹記切勿觸摸，並應盡快向電力公司報告。接觸損毀的導電體，可能會引致觸電，危及生命。

7月20日凌晨0時，熱帶氣旋韋帕增強為颱風，集結在香港東南偏東約280公里，中心附近最高持續風速達每小時120公里。（天文台圖片)

天文台7月20日凌晨更新熱帶氣旋韋帕預測的位置和強度。(天文台圖片）

【00:33】天文台：颱風韋帕穩定地靠近廣東沿岸，其外圍雨帶正影響珠江口一帶。本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴，八號熱帶氣旋警告信號會在今日日間大部分時間維持。

按照現時預測路徑，韋帕會在今早頗為接近珠江口一帶，在香港天文台以南約50公里左右掠過，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。天文台會視乎韋帕與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今早改發更高熱帶氣旋警告信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快完成所有預防措施。

天文台預測颱風韋帕7月20日間將在天文台以南約40公里的擔桿列島掠過。(天文台圖片）

【00:30】天文台預料韋帕會在早上頗為接近珠江口一帶，為該區帶來頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。漸轉吹烈風程度北至東北風，離岸及高地達暴風程度，稍後轉吹東至東南風。

天文台7月20日凌晨0時更新九天天氣預報，預測20日及21日有頻密狂風大驟雨及雷暴。（天文台圖片）

【00:20】天文台改發8號風球（八號東北烈風或暴風信號），預料本港平均風速每小時63公里或以上。

【00:05】颱風韋帕集結在香港東南偏東約280公里的東沙島附近，中心附近最高持續風速達每小時120公里。

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▼7月19日星期六風暴消息▼

【23:45】天文台也將韋帕升級為颱風，預測穩定地靠近廣東沿岸，本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與香港的距離及本地風力變化，評估星期日早上是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號；預測海有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，部分沿岸低窪地區星期日早上可能出現水浸。

【23:15】中央氣象台將韋帕升級為颱風，中心附近風速達12級、即時速119公里或以上。

【23:02】深夜杏花邨仍未有大風大浪，不過多個位置已提早圍封。

熱帶氣旋韋帕7月19日晚上持續增強，構建風眼，環流相當廣闊。（Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴韋帕7月19日晚上19時，集結在香港東南偏東約420公里，中心附近最高持續風速達每小時110公里。（天文台圖片)

【22:20】天文台會在明日凌晨0時20分改發八號烈風或暴風信號，在生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」，料本港風勢將會增強。

【20:45】天文台指韋帕會在明日頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。在過去一小時，昂坪、橫瀾島及長洲泳灘分別錄得的最高持續風速為每小時67、66及62公里，最高陣風分別超過每小時89、79及82公里。

【21:20】因惡劣天氣及風暴潮，路政署將於周日凌晨0時20分或之前逐步封閉以下位於沙田城門河、大埔林村河、及大埔河沿岸的行人隧道：

連接大涌橋路與城門河畔

NS21(近麗豪酒店)

NS22(近沙田鄉事會路)

NS23(近沙角邨)

NS24 (近乙明邨)

NS35(近富豪花園)

橫過南運路

NS70(近廣福道)

NS75(近寶湖道)

NS83(近寶湖道)

NS84(近大埔太和路)

橫過廣福道

NS68(近南運路)

橫過大埔公路-元州仔段

NS69(近南運路)

橫過寶湖道

NS76(近南運路)

橫過大埔太和路

NS77(近南運路)

NS78(近安祥路)

NS85(近南運路)

橫過安祥路

NS79(近大埔太和路)

。政府飛行服務隊今午（19日)協助天文台派出定翼機，飛往韋帕的「風眼」附近投放「下投式探空儀」搜集數據。(政府飛行服務隊圖片)

【21:14】政府飛行服務隊今午（19日)協助天文台派出定翼機，飛往韋帕的「風眼」附近投放「下投式探空儀」搜集數據，以分析韋帕的強度及三維結構 ,在韋帕外圍雨帶錄得強風。

【19:25】天文台：短期內香港廣泛地區可能受狂風大驟雨影響，市民應提高警覺。

7月19日晚上19:24雷達圖顯示，韋帕的外圍強雨帶正從東面靠近本港。（天文台圖片）

【18:45】天文台表示，隨着韋帕靠近廣東沿岸，本港風勢將會增強，漸轉有頻密狂風大驟雨及雷暴。韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，預料本港風勢將達烈風至暴風程度。天文台會在明日凌晨12時20分改發8號烈風或暴風信號，而天文台會在8號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。預料明日日間天氣持續惡劣，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快完成所有預防措施。

天文台會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

海有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。

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【18:30】天文台發出特別天氣提示，指韋帕的外圍強雨帶正從東面靠近本港，預料會在未來兩三小時為本港帶來狂風大驟雨及雷暴，提醒市民請提高警惕。

【16:01】教育局宣布所有日校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園，及幼稚園暨幼兒中心明日將停課。當局指，視乎風暴的發展，假如夜校明晚需要停課，會於稍後公布。

【15:45】天文台會在明日凌晨0時至2時改發八號烈風或暴風信號。預料明日日間天氣持續惡劣。天文台指，會視乎韋帕與香港的距離、韋帕會否進一步增強為颱風及本地風力變化，評估明早是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

海有巨浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。

天文台7月19日下午2時20分發出3號風球，葵涌廣場在玻璃幕場貼出告示。

天文台7月19日下午2時20分發出3號風球，葵涌廣場在地面入口架設擋手板。

天文台7月19日下午2時20分發出3號風球，葵涌廣場在地面入口架設擋手板。

天文台7月19日下午2時20分發出3號風球，葵芳新都會有食肆在玻璃外牆貼上牛皮膠紙。

【14:20】天文台正式改發3號風球。澳門方面，一號風球仍然生效，3號風球將於下午5時半發出，預計3號風球將在今日維持。

熱帶氣旋韋柏來7月19日中午持續增強，惟未見清晰風眼，環流相當廣闊。（Tropical Tidbits圖片）

強烈熱帶風暴韋帕7月19日上午11時集結在香港之東南偏東約600公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

7月19日上午更新對強烈熱帶風暴韋帕的預測位置和強度。(天文台圖片）

7月19日上午更新預測移動路徑，料熱帶氣旋韋帕20日日間在天文台尖沙咀總部以南約40公里掠過。（天文台圖片)

【11:45】天文台：韋帕會在明日頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，考慮在明日凌晨時分改發八號烈風或暴風信號。受風暴潮影響，沿岸低窪地區明早可能出現水浸。市民請密切留意天文台的最新天氣消息。

【11:30】天文台更新九天天氣預報，預測明日吹東北風8至9級（烈風，時速63至87公里），漸轉東至東南風，離岸及高地達11級（暴風，時速104至117公里），有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。

天文台預測星期一（21日）天氣仍受韋帕影響，初時吹東南風6至7級，離岸及高地達8級。稍後東南風5至6級。多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台7月19日上午11時半更新九天天氣預報，料20日離岸及高地風力達11級（暴風，時速104至117公里），有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。（天文台圖片)

熱帶氣旋7月19日凌晨橫過呂宋海峽後，中心位置早上更為清晰，料持續增強。（Tropical Tidbits圖片）

【09:45】過去一兩小時，韋帕穩定地橫過南海東北部。按照現時預測，韋帕今日會繼續增強並移向珠江口一帶。隨著其外圍雨帶及強風區逐漸影響廣東沿岸，本港今日稍後風勢逐步增強，天文台會在今日下午2時20分改發三號強風信號。 本港今日稍後雨勢頗大及有狂風雷暴，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

韋帕會在明日（7月20日）頗為接近珠江口一帶，本港會有頻密狂風大驟雨及雷暴。天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日初時改發八號烈風或暴風信號。

【07:45】過去一兩小時，本港高地間中吹強風 。按照現時預測，韋帕今日會繼續增強並移向珠江口一帶。隨著其外圍雨帶及強風區逐漸影響廣東沿岸，本港今日稍後風勢逐步增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會在今日下午2時至3時改發三號強風信號。

天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

熱帶氣旋韋帕7月19日早上6時增強為強烈熱帶風暴，集結在香港之東南偏東約690公里，中心附近最高持續風速為每小時90公里。（天文台圖片)

【06:00】天文台公布熱帶風暴韋帕已增強為強烈熱帶風暴。 在上午6時，韋帕集結在香港東南偏東約690公里，其中心附近最高持續風速約為每小時90公里，預料向西北偏西移動，時速約25公里，移向珠江口一帶。

【05:55】天文台表示，在過去數小時，韋帕穩定地橫過呂宋海峽，並移向南海東北部。今早會與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號至少維持至今日中午。

天文台預料韋帕會繼續增強並靠近珠江口一帶，其外圍雨帶會逐漸影響廣東，本港今日稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會考慮在今日下午初時改發三號強風信號。

【05:15】內地中央氣象台將韋帕升級為強烈熱帶風暴，將以每小時15至20公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸增強，其七級風圈（即強風圈）半徑為東北方向280公里；東南方向280公里；西南方向350公里；西北方向260公里。

熱帶氣旋韋帕在7月18日以刁鑽路徑橫過台灣與菲律賓之的呂宋海峽，避開登陸呂宋島北部及鄰近島嶼，避免結構受到呂宋島高山破壞。(天文台圖片)

天文台7月19日凌晨2時更新熱帶氣旋韋帕的預測移動路徑，料將於7月20日日間在本港以南約40公里的擔桿列島掠過。(天文台圖片)

【05:00】澳門地球物理氣象局發出一號風球，預料一號風球將在中午前維持。按現時預測路徑，韋帕將採取西北路徑移近廣東沿岸，因此今日下午至晚間發出三號風球機會為高；明日韋帕相當接近珠江口，影響最為明顯，會視乎韋帕與珠江口距離及強度變化，評估發出更高級別熱帶氣旋信號的可能性，凌晨至早上改發8號風球可能性為中等至較高。

局方又指，正動態評估風暴增水疊加天文大潮時間，同時疊加強降雨影響，低窪地區及內港一帶有機會出現水浸。現時預計今日日間發出藍色風暴潮警告機會為高。

【02:55】澳門地球物理氣象局：熱帶風暴韋帕在2時集結在澳門東南偏東約840公里處 以時速約20公里向西北偏西方向移動。

【02:28】天文台指按照現時預測，韋帕在今早會與本港保持超過500公里距離，一號戒備信號至少維持至今日中午。預料韋帕會逐步增強並靠近珠江口一帶，本港今日稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會考慮在今日稍後改發三號強風信號。

天文台表示，韋帕會在星期日（20日）頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。天文台會在今日下午視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

【02:20】天文台發出一號風球。在凌晨2時，熱帶風暴韋帕集結在香港之東南偏東約800公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽一帶並逐漸增強。

熱帶風暴韋帕7月19日凌晨2時集結在香港之東南偏東約800公里，中心附近最高持續風速為每小時75公里。（天文台圖片)

【00:00】澳門地球物理氣象局：位於菲律賓呂宋附近的熱帶氣旋韋帕，預料將於今日初時進入澳門800公里範圍，屆時將發出一號風球；由於「韋帕」環流廣闊，且持續增強，預料今日稍後發出三號風球機會高。受韋帕環流影響，預料今日稍後風雨會開始增強，明日天氣不穩定，有狂風大驟雨及雷暴。受風暴潮疊加強降雨影響，低窪地區及內港一帶有機會出現水浸。

韋帕明日進一步移近珠江口，可能在澳門80公里範圍內掠過，影響最為明顯，會視乎韋帕與珠江口距離及強度變化，評估發出更高級別熱帶氣旋信號及風暴潮警告的可能性。

▼7月18日星期五風暴消息▼

熱帶風暴韋帕7月18日晚上23時集結在香港之東南偏東約880公里，中心附近最高持續風速為每小時75公里。（天文台圖片)

【21:05】天文台更新特別提示，按照現時預測，韋帕會在午夜前後進入本港800公里範圍，天文台會在星期六（19日）凌晨時分發出一號戒備信號。預料韋帕會在星期六及星期日（20日）逐步增強並靠近珠江口一帶，本港星期六稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會考慮在星期六的日間發出三號強風信號。

韋帕會在星期日頗為接近珠江口一帶，本港會有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台會在星期六下午視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日初時改發更高熱帶氣旋警告信號。

【16:00】天文台更新特別天氣提示，指按照現時預測，韋帕會在今晚午夜前後進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕會在明日及星期日逐步增強並靠近珠江口一帶，本港明日稍後風勢逐漸增強，雨勢頗大及有狂風雷暴。天文台會考慮在明日日間發出三號強風信號。

韋帕會在星期日頗為接近珠江口一帶，並預料會在香港50公里範圍左右掠過。本港星期日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台指會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，在星期日初時評估是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台7月18日中午更新熱帶氣旋韋帕的預測移動路徑圖，預測韋帕7月20日星期日中午前後，在本港100至150公里內掠過。(天文台圖片)

天文台指按照現時預測，韋帕會在7月18日晚至7月19日初時進入本港800公里範圍，並在7月20日星期日最接近珠江口一帶。（天文台網頁）

天文台7月18日中午更新熱帶氣旋韋帕的預測位置和強度。(天文台圖片)

【12:15】天文台指按照現時預測，韋帕會在今晚至明日初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

受其外圍下沉氣流影響，明日初時本港天氣仍然酷熱，稍後風勢逐漸增強。星期日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。天文台會考慮在明日日間發出三號強風信號。

韋帕會在星期日最接近珠江口一帶，天文台會視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估屆時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

【11:30】天文台最新預測隨著韋帕靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶並逐漸增強，星期六稍後至星期一廣東沿岸及南海北部有頻密狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。當中，星期日有頻密狂風大雨，離岸及高地達10級。

天文台上午11時半更新九天天氣預報，調高星期日及星期一的風力預測。預料星期日吹東北風6至7級，漸轉東至東南風7至8級，離岸及高地達10級；密雲，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。

星期一天氣仍惡劣，初時吹東南風6至7級，離岸及高地達8級，稍後東南風5至6級；多雲，間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台7月18日上午11時半更新九天天氣預報，調高7月20日星期日風力預測，普遍吹8級烈風，離岸及高地達更達10級的暴風。（天文台圖片）

【09:08】天文台今早表示，按照現時預測，熱帶風暴韋帕會在今晚至明日（19日）初時進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。天文台署理高級科學主任沈志泰今早在電台節目中表示，受韋帕外圍下沉氣流影響，本港今明兩日風力微弱，及持續高溫，但有機會出現雷雨。他又指預測韋帕來港時會「西登」，從本港西面登陸，「會比較當風」。

菲律賓以東的熱帶低氣壓7月18日凌晨2時增強為熱帶風暴並命名為韋帕WIPHA，集結在香港之東南偏東約1,260公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台7月18日凌晨2時發表的熱帶氣旋韋帕預測位置和強度。(天文台圖片)

【06:45】天文台凌晨更新預測位置及路徑圖，料韋帕星期六凌晨2時集結在本港東南800公里內，將增強為強烈熱帶風暴，中心附近最高持續風速每小時90公里，其後向西北偏西移動，靠近珠江口。

天文台預測韋帕星期日（20日）凌晨增強為颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里，其後進一步移近珠江口一帶，在星期日至星期一（21日）在本港以南約200公里內掠過，由於其維持向西北移動，有可能在澳門、珠海以南約100公里掠過，星期一凌晨在廣東西部陽江至茂名之間登陸，心附近最高持續風速升至每小時130公里。

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。內地中央氣象台7月18日06:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部湛江一帶登陸。(天文台圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。澳門地球物理氣象局7月18日03:25更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部湛江一帶登陸。(澳門地球物理氣象局圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。台灣中央氣象署7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部茂名至湛江一帶登陸。(台灣中央氣象署圖片）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。日本氣象局7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島一帶登陸。(日本氣象局圖片，圖為為UTC為世界協調時間，香港屬UTC+8地區）

位於菲律賓以東的熱帶風暴韋帕持續增強。韓國氣象局7月18日02:00更新預測移動路徑圖，料會逐漸移向南海北部，並逼近珠江口，7月21日在廣東西部雷州半島一帶登陸。(韓國氣象局圖片，圖為為UTC為世界協調時間，香港屬UTC+8地區）

【04:50】天文台表示，受韋帕的外圍下沉氣流影響，今明兩日廣東地區持續酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響該區。預料韋帕會在周末至下周初為廣東沿岸及南海北部帶來狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

天文台7月18日清晨4時50分更新九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼7月16日 下午多處高達35度▼



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【03:45】天文台指按照現時預測，韋帕會在今晚（18日）至星期六（19日）初時進入本港800公里範圍，屆時會發出一號戒備信號。預料韋帕隨後會逐步增強並靠近廣東西部沿岸一帶，與其相關的強風區及外圍雨帶亦會逐漸影響本港，星期六稍後至星期一會有狂風大驟雨及雷暴，風勢頗大，海有大浪及湧浪，市民應遠離岸邊及停止水上活動。

天文台表示，會考慮在星期六的日間發出三號強風信號，並視乎韋帕與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在星期日改發更高熱帶氣旋警告信號。

【03:30】澳門地球物理氣象局表示，按照現時預測路徑，「韋帕」星期六（19日)初時將進入澳門800公里警戒範圍，屆時也會發出一號風球。

熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

熱帶氣旋「西登」 本港風向會逐漸變化

在北半球，氣流以反時針方向流向熱帶氣旋中心。當有熱帶氣旋由東面逼近時，先會受其下沉氣流影響，本港變得酷熱無風；天文台以「沙灘球」解說熱帶氣旋集結在特定區域時，本港橫瀾島的盛行風向。

當有熱帶氣旋集結在本港之東南海域上空時，本港吹北至東北風；隨着其續向西移動，橫過香港以南時，風向逐漸轉為東至東北風，其後再轉東至東南風。這即是有熱帶氣旋「西登」風向變化，相對「東登」對本港有較大威脅。