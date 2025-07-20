颱風韋帕｜羅淑佩食餐蛋麵慰心靈　留家看書憶書展逼爆生意有保證

【韋帕／颱風消息／打風／書展】颱風韋帕襲港，為香港帶來今年首個十號風球。文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（20日）分享在家看書，都是打風前一天在書展購買，憶起當時擁得水洩不通，「看來書商生意亦有一定保證。」她又分享每次打風都有一個習慣，就是吃餐蛋麵慰藉心靈，笑言「有點像吃『平安包』？」



羅淑佩分享每次打風都有一個習慣，就是吃餐蛋麵慰藉心靈，笑言「有點像吃『平安包』？」（羅淑佩FB）

羅淑佩在社交網站Facebook表示，已經記不得始在何時，打風天總要吃碗餐蛋麵，笑言可能是它帶來心理安慰，「有點像吃『平安包』？」她向在風暴中不辭勞苦危險值班的政府同事，以及公用事業朋友致敬，呼籲大家務必要𧫴慎、平安。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩今天（20日）分享在家看書，都是打風前一天在書展購買。（羅淑佩FB）

風暴期間，羅淑佩在家中看書，當中有13本書籍是昨天（19日）第二次逛書展時購買，除了嚴肅的宗教著作，例如以聖經地圖為主題的其中一期《國家地理雜誌》、職場事奉版聖經等，亦有一本來自作家亦舒的 《知心一個也難求》散文集，紀錄了七十年代至近年的名人，包括她的家人或好友，倪匡、金庸和蔡瀾等的逸事。

2025年7月16日，羅淑佩在香港書展買了7本書，包括《習近平文化思想學習綱要》。（資料圖片）

羅淑佩說本來一早打算今天（20日）下午去書展慢慢看書，但在天文台的風暴預警下，決定昨天中午便去走走，形容應該是人同此心，行書展有如行年宵，加上部分攤位舉辦作者推介會，相關段數擁得水洩不通，「遊人手中都捧着一叠叠心頭好，看來書商生意亦有一定保證。」