打風｜熱帶氣旋恐四風亂舞　低壓槽下周華南沿岸徘徊帶來驟雨雷暴

南中國海北部至西北太平洋的季風渦旋有多個強對流發展，今日（7月24日）再生成熱帶氣旋羅莎（熱帶風暴級），連同熱帶風暴范斯高（ FRANCISCO）及強烈熱帶風暴竹節草（CO-MAY）合共已有三個；不過未必只有「三旋共舞」，天文台今日指出，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海中北部，其上可能有一低壓區於周末期間形成，即第四個。



無論南中國海是否有熱帶氣旋，天文台預料該廣闊低壓槽會逐漸向北移向華南沿岸，於下周中至後期在沿岸地區徘徊，為該區帶來不穩定天氣，預下周一（7月28日）至下周六（8月2日）有驟雨及雷暴。



7月24日下午衞星雲圖顯示，南中國海北部至西北太平洋的季風渦旋有多個強對流發展，其中已有三個熱帶氣旋形成。（天文台圖片）

7月24日下午南中國海北部至西北太平洋有三個熱帶氣旋移動：強烈熱帶風暴竹節草、熱帶風暴范斯高和熱帶風暴羅莎(。（日本氣象局圖片）

7月24日下午南中國海北部至西北太平洋有三個熱帶氣旋移動：強烈熱帶風暴竹節草、熱帶風暴范斯高和熱帶風暴羅莎。（深圳市氣象局圖片）

熱帶氣旋竹節草及范斯高對港沒有威脅 關島以東生成第三風羅莎

今日下午4時，已增強為強烈熱帶風暴的熱帶氣旋竹節草集結在菲律賓馬尼拉之西北約270公里，預料初時移動緩慢，稍後轉向東北方向移動，時速約18公里，橫過呂宋北部；同時熱帶風暴范斯高集結在沖繩島之東南偏南約90公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，大致移向琉球群島一帶。兩個熱帶氣旋均在本港800公里範圍之外，對港沒有威脅。

據天文台預測，強烈熱帶風暴竹節草將在馬尼拉以東海域回頭，向西北掠過呂宋島後減弱為熱帶風暴，後向東北移動，趨向沖繩島，在本周六下午登陸並減弱為低壓區；而熱帶風暴范斯高則正由沖繩島向西移動，本周六下午移至福建與浙江交界近海，並減弱為低壓區。

另外，在關島以東今早也形成一個熱帶氣旋，命名為羅莎，現為熱帶風暴級。

強烈熱帶風暴竹節草（CO-MAY）7月24日14 時集結在香港之東南約860公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

熱帶風暴范斯高（ FRANCISCO）7月24日14 時集結在香港之東北偏東約1,440公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

熱帶風暴羅莎( KROSA )高月24日14時集結在太平洋關島西北約150公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

天文台：南海中北部廣闊低壓槽上可能有低壓區周末期間形成

天文台今日指出，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海中北部，其上可能有一個低壓區於周末期間形成。預料該廣闊低壓槽會逐漸向北移向華南沿岸，於下周中至後期在沿岸地區徘徊，為該區帶來不穩定天氣。

7月23日早上11時的衛星雲圖顯示，由中南半島至菲律賓以東的西北太平洋都有對流雲團發展，包括中南半島上熱帶氣旋韋帕的殘餘，同屬一個大型的「季風渦旋」。（天文台圖片）

四風並立？ 天文台：對流雲團會互相牽引 爭奪水汽資源 變數頗多

天文台科學主任昨（23日）在今日《天氣隨筆》發表題為「東一隻、西一隻？」的文章，指出日本和英國電腦模式預料在周末期間，會有另一個低壓區在海南島附近形成，並向東橫過南海北部；歐洲人工智能模式AIFS及另一個工智能模式「風鳥」則未見預測會有低壓區形成。天文台指如果如有低壓區生成，廣東沿岸驟雨較多，否則該區天色會較為明朗。

文章指對流雲團之間會互相牽引，亦會爭奪發展所需的水汽資源，此消彼長，變數頗多，而電腦模式對準確預測這類多個中心的低壓系統仍有限制，現時預測仍有相當分歧。

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