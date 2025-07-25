西北太平洋熱帶氣旋「放題」周末或四風同現　天文台料今最熱35度

南中國海北部至西北太平洋非常「熱鬧」，香港天文台今日（25日）指，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日影響南海中北部，其上可能有一低壓區於周末期間形成。這個準熱帶氣旋，連同周四生成的羅莎（熱帶風暴級）及之前的強烈熱帶風暴范斯高（ FRANCISCO）及已減弱為熱帶低氣壓的竹節草（CO-MAY），周末或四風共舞。



四個熱帶氣旋料對香港直接威脅不大，但天文台料廣東地區未來一兩日天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨亦會影響。天文台最新預測，本港下午極端酷熱，市區最高氣溫約35度，局部地區有驟雨及雷暴，展望 星期六及星期日部份時間有陽光，日間酷熱，但局部地區有驟雨，隨後一兩日驟雨增多。



7月25日中午南中國海北部至西北太平洋有三個熱帶氣旋移動：強烈熱帶風暴竹節草、熱帶風暴范斯高和熱帶風暴羅莎。（深圳市氣象局圖片）

范斯高已減弱為熱帶低氣壓

天文台指在正午12時，強烈熱帶風暴竹節草集結在沖繩島之西南約1040公里，預料向東北移動，時速約36公里，橫過台灣以東海域。 同時，熱帶風暴范斯高已減弱為熱帶低氣壓。范斯高集結在溫州之東南約270公里，預料向西移動，時速約14公里，橫過東海。

7月24日下午衞星雲圖顯示，南中國海北部至西北太平洋的季風渦旋有多個強對流發展，其中已有三個熱帶氣旋形成。（天文台圖片）

廣闊低壓槽上可能有一低壓區形成 下周中至後期移向華南沿岸

天文台稱，一道廣闊低壓槽會在未來兩三日影響南海中北部，其上可能有一低壓區於周末期間形成。預料該廣闊低壓槽會在下周中至後期逐漸向北移向華南沿岸，並為該區帶來驟雨。

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