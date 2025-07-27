記得帶遮｜天文台：未來連續9日有驟雨及雷暴 天氣持續不穩定
撰文：董素琛
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【明日的天氣／天文台／hko】天文台今日（27日）指本港下午部分時間有陽光，天氣酷熱，局部地區有驟雨。今晚大致多雲，吹和緩西南風，氣溫界乎28至34度。
天文台預計，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時高空擾動會影響該區，隨著西南氣流轉趨活躍，本週中期至下週初華南沿岸天氣持續不穩定。天文台九天天氣預報顯示，明日（28日）起的連續9天有驟雨及雷暴。
天文台表示，一股西南氣流正影響廣東沿岸。正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右，到下午1時上水、大埔、將軍澳等錄得35度高溫。此外，竹節草的殘餘正為琉球群島一帶帶來不穩定天氣。
連續9日有雨 本週中期起天氣持續不穩
天文台展望明日（28日）驟雨逐漸增多及有雷暴，星期二及星期三天氣不穩定，本週後期仍有驟雨。
根據天文台九天天氣預報，星期一（28日）起連續9日，至8月5日都下雨。天文台指一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時高空擾動會影響該區。隨著西南氣流轉趨活躍，本週中期至下週初華南沿岸天氣持續不穩定。
明日至下周二天氣持續有雨
近日酷熱天氣持續，天文台預計未來9日氣溫稍降，介乎26至32度。明日（28日）料大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多，氣溫介乎27至32度。周二（29日）大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴，氣溫稍微下降至最高溫度30度。
周三及周四（30及31日）大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，周三吹西南風4級，間中5級，最高氣溫維持在30度，而周四下午部分時間天色明朗，氣溫介乎27至32度。
周五（8月1日）至大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，下午部分時間天色明朗。驟雨及雷暴的天氣會一直持續至下周二（8月5日），當日天氣大致多雲，間中有驟雨及雷暴，氣溫介乎27至30度。
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