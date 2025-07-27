夕陽火燒天　粉嶺公園今午錄得40.3度　天文台料周一起連續9日雨

【明天的天氣／天文台／hko】天文台預計一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，本周中期至下周初華南沿岸天氣持續不穩定，明日（7月28日）起的連續9天有驟雨及雷暴。在「變天」前夕，今日(7月27日)黃昏日落時出現「火燒天」紅霞美景，吸引不少人拍攝後放上網「洗版」。



至於今日的天氣，本港各區酷熱，新界多區最高氣溫達35度以上，有北區居民下午在粉嶺一鳴公園拍攝公園溫度顯示屏出現攝氏40.3度高溫。



有市民拍到今日黃昏「火燒天」。（讀者Winnie Lam提供）

今日黃昏「火燒天」。（歐陽德浩攝）

今日黃昏「火燒天」。圖為19:30攝於昂船洲。（Matthew Wong攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

新界比港島九龍再高3至4度 粉嶺40.3度真係熱到爆錶

天文台表示，一股西南氣流今日正影響廣東沿岸，港島九龍多區今日都錄得最高32度的高溫，新界多區再高3至4度，其中元朗公園今午約3時15分錄得36.6度，成為各區之冠。

在粉嶺一鳴路公園，有市民下午約3時拍攝得戶外溫度計顯示屏顯示40.3度高溫，慨嘆「真係熱到爆錶！」而據天文台，上水一帶今日高氣溫約為36度。

新界多區今日錄得最高35度或以上高溫。（天文台網頁截圖）

有市民下午約3時，在粉嶺一鳴路公園拍得戶外溫度計顯示屏顯示40.3度高溫。（Helen Li攝/Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

有市民拍到今日黃昏「火燒天」。（讀者Winnie Lam提供）

有市民今日黃昏時間，在油塘地鐵站一帶拍得「火燒天」靚相，整片天抹上橙色，維港海面波光粼粼，美不勝收。有不少都拍攝到，並放上社交媒體「洗版」。

有市民拍到今日黃昏「火燒天」。（讀者Winnie Lam提供）

有市民拍到今日黃昏「火燒天」。（讀者Winnie Lam提供）

天文台預料，未來九日持續有驟雨及雷暴。（資料圖片/梁鵬威攝)

天文台預料，未來九日持續有驟雨及雷暴。（資料圖片/廖雁雄攝）

連續9日有雨 本周中期起天氣持續不穩

據天文台九天天氣預報，明日(7月28日）起連續9日，至8月5日都下雨。天文台指一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時高空擾動會影響該區。隨著西南氣流轉趨活躍，本周中期至下周初華南沿岸天氣持續不穩定。

天文台7月27日下午4時半更新九天天氣預報，料由7月28日起的連續9天有驟雨。(天文台圖片)

明天的天氣：大致多雲有幾陣驟雨及雷暴 日間最高33度

近日酷熱天氣持續，天文台預計未來9日氣溫稍降，介乎26至32度。天文台預測周一（7月28日）吹西南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱。稍後驟雨較多。

周二、周三（29、30日）大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴，最高溫度稍微下降至31及30度。周四、周五（7月31日及8月1日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，下午部分時間天色明朗，氣溫介乎27至32度。西南風4級，間中5級。

驟雨及雷暴的天氣會一直持續至下周二（8月5日），當日天氣大致多雲，間中有驟雨及雷暴，氣溫介乎27至30度。