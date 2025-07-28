酷熱天氣｜今日有陣驟雨及雷暴 日間市區達33度 稍後驟雨較多
撰文：蕭通
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【天文台／天氣／天氣預報／天氣報告／香港天氣／HKO】酷熱天氣仍然生效。天文台今晨（7月28日）指出，與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東東部及內陸地區，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。日間短暫時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度；稍後驟雨較多，吹和緩西南風。天文台展望，明日（29日）及周三（31日）天氣不穩定，本周後期仍有驟雨。
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本周中至下周初天氣不穩
天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，同時高空擾動會影響該區。隨著西南氣流轉趨活躍，本周中期至下周初華南沿岸天氣持續不穩定。
此外，熱帶低氣壓竹節草已增強為熱帶風暴。在上午5時，熱帶風暴竹節草集結在沖繩島之東北偏東約110公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過琉球群島及東海。
▼天文台九天天氣預報▼
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至下周二均有驟雨及雷暴
根據天文台九天天氣預報，明日（29日）至下周二（8月5日）均有驟雨及雷暴，其中明日及周三（30日）均大致多雲，有驟雨及幾陣雷暴，明日最高31度，周三最高30度。周四（31日）至周六（8月2日）均大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴。其中周四及周五（8月1日）下午部份時間天色明朗，料介乎27至32度；周六料最高31度。
下周日（8月3日）至下周二均多雲，有驟雨及雷暴，最高氣溫在29至30度。
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