天文台料10日雨　周日狂風雷暴　熱帶氣旋竹節草翻生襲沖繩島華東

【明天的天氣／hko／竹節草／遊日注意／華東天氣／周末天氣】天文台預測本周至下周初天氣不穩，預測今起（7月28日）至8月6日十日間，大部份時間有驟雨，今日稍後驟雨較多及有雷暴，預測周六（8月2日）間中有驟雨及幾陣雷暴，下周日至二（8月3日至5日）天氣更差，有驟雨及幾陣狂風雷暴，計劃周末有戶外活動要留意天氣轉變。



另外，熱帶氣旋竹節草昨日（7月27日）在沖繩島以東「翻生」，由熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，今早向西移動橫過沖繩島，天文台預測其後向西北移動，移向東海，預計周四（7月30日）在浙江省寧波至台州之間登記，日內到華東旅遊市民要留意。



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今晚出外注意：稍後驟雨較多及有雷暴

天文台今早指出，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為華南沿岸帶來驟雨及雷暴。受西南氣流影響，本周中後期該區天氣炎熱，但仍有驟雨。隨著西南氣流轉趨活躍，周末期間至下周初廣東沿岸天氣不穩定。

天文台預測今日下午短暫時間有陽光及酷熱，正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。與廣闊低壓槽相關的驟雨正影響廣東東部及內陸地區，預測本港今日稍後驟雨較多及有雷暴，吹和緩西南風。

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明天的天氣：間中有驟雨及幾陣雷暴

九天天氣預報顯示，天文台預測由明日（7月29日）至下周三（8月6日）都有雨，連同今日，即會落足10日雨。

天文台預測明日吹西至西南風3至4級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，氣溫介乎27至 31度；周三（7月30日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，下午部分時間天色明朗；到周四（7月31日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，日間短暫時間有陽光。

天文台7月28日上午11時半更新九天天氣預報，預測至8月初都有雨，個別日子短暫時間有陽光。（天文台圖片）

周六起一連四日天氣甚差 有狂風雷暴 料下周一雨勢有時較大

天文台預測周五8月首日，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，氣溫最高32度。

由周六（8月2日)起一連四日天氣會較差，周六大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；下周日（8月3日）起一連四日多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，下周一（8月4日)尤其差，預測雨勢有時較大，到下周二（8月5日）仍料會有幾陣狂風雷暴。天文台預測下周三（8月6日）仍有有幾陣驟雨，不過日間短暫時間有陽光。

熱帶風暴竹節草7月28日08時集結在香港之東北偏東約1,460公里，即琉球群島的沖繩島，中心附近最高持續風速每小時65公里，料向西北移動逼近華東地區。（天文台圖片）

原已減弱為熱帶低氣壓的熱帶氣旋竹節草昨再度增強，現為熱帶風暴，在正午12時，集結在沖繩島之東北約30公里，預料向西北偏西移動，時速約15公里，橫過琉球群島及東海 ，預測周四登陸浙江省寧波至台州之間。

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