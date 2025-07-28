天文台拆解熱帶氣旋竹節草「翻生」原因　逾千公里外都影響香港

【明天的天氣／hko／竹節草／遊日注意／華東天氣／周末天氣】熱帶氣旋「竹節草」（CO-MAY）在上周六（26日）於琉球群島附近海域一度減弱為低壓區，但隨著環境條件改善，其殘餘昨晚（27日）再度增強為熱帶低氣壓。天文台拆發文解成因，指竹節草趁著環境垂直風切減弱時，加上持續較暖的海面提供能量，重新與其東面的對流雲團整合﹐令它得以重回熱帶風暴的強度。



竹節草會在未來一兩日橫過東海，靠近華東沿岸地區。天文台指，雖然其環流不會直接影響廣東，但受其延伸的廣闊低壓槽影響，星期二（29日）及星期三（30日）廣東沿岸地區天氣不穩定，有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。



熱帶風暴竹節草7月28日晚上20時，集結在香港之東北偏東約1,360公里，中心附近最高持續風速每小時65公里。（天文台圖片）

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東，本港今日黃昏時間天色陰暗。（林遠航攝）

與廣闊低壓槽相關的驟雨及雷暴正影響廣東，本港今日黃昏時間天色陰暗。（林遠航攝）

熱帶氣旋竹節草在上周六一度減弱為低壓區，但它竟然在昨日「死灰復燃」，其殘餘在琉球群島一帶再度增強為熱帶氣旋。這究竟是怎麼一回事？天文台科學主任（林家輝 黃逸雋 麥佩緹 ）今晚在網頁「天氣隨筆」發表一篇題為《疾風知勁「草」》文章，解釋箇中過程。

上星期六（7月26日）早上（左）及星期日（7月27日）早上（右）的衛星雲圖。。（天文台圖片）

「奄奄一息」竹節草趁垂直風切減弱時重新與其東面對流雲團整合

文章指，竹節草在上周五及周六（25及26日）橫過台灣以東海域期間，大氣環境的垂直風切變較強，令竹節草的對流雲團不斷減弱。當它移至琉球群島附近海域時，只剩下一個外露的低層環流「奄奄一息」（上圖左），並減弱為低壓區。

儘管當時大部分電腦模式預測竹節草只能維持季風低壓的形態，靠近華東沿岸及逐漸消散，但竹節草未有放棄。憑著疾風知勁「草」的堅持，趁著環境垂直風切減弱時，加上持續較暖的海面提供能量，它重新與其東面的對流雲團整合（上圖右），在昨晚（27日）再度增強，其後重回熱帶風暴的強度。

「伏羲」人工智能模式7月26日及27日調整對竹節草的預測。（天文台圖片）

有見竹節草之強頑，最新電腦模式亦預測它會以較高強度靠近華東沿岸地區。這個例子說明縱使電腦天氣預報模式包括人工智能預報模式的準確度不斷改進，但它們對短期如一兩天的預測，仍可以因應最新天氣情況而需要修訂，反映天氣預報的不確定性及預測熱帶氣旋的挑戰。

天文台表示，需不斷收集最新天氣數據，並綜合不同的電腦模式最新預測及對不同情境的評估，更新天氣預報。

2016年艾利、2021年奧麥斯及2022年海棠，皆曾於西北太平洋或南海減弱為低壓區，其後再度增強為熱帶氣旋。（天文台圖片）

近十年有3個殘餘低壓區「死灰復燃」成熱帶氣旋

天文台又指，這類熱帶氣旋殘餘「死灰復燃」的例子近年亦曾經出現，例如2016年的艾利、2021年的奧麥斯及2022年的海棠，皆曾於西北太平洋或南海減弱為低壓區，其後再度增強為熱帶氣旋。

天文台預料，由竹節草延伸的廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸帶來不穩定天氣。（天文台圖片）

竹節草會靠近華東沿岸地區 日內前往當地市民要注意

按照天文台現時評估，竹節草會在未來一兩日橫過東海，靠近華東沿岸地區，提醒打算前往浙江、上海及江蘇等地旅遊的市民要留意當地的天氣變化。

竹節草延伸廣闊低壓槽將為廣東沿岸帶來不穩定天氣

雖然竹節草的環流不會直接影響廣東，但由其延伸的廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸帶來不穩定天氣。該區會有驟雨及狂風雷暴，部分地區雨勢較大。市民請留意天文台發佈的最新天氣消息。

歐洲電腦模式則預測，由竹節草延伸的廣闊低壓槽（上圖藍色虛線）會在明日（29日）為廣東沿岸帶來不穩定天氣。

天文台7月28日深夜23:20更新九天天氣預報，料未來近10日都會下雨，有時局部地區有雷暴，或幾陣狂風雷暴。（天文台圖片）

明天的天氣：間中有驟雨及幾陣雷暴 初時局部地區雨勢較大

九天天氣預報顯示，天文台預測明日吹西至西南風3至4級，氣溫介乎27至31度，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，初時局部地區雨勢較大。到星期三（30日）天氣相若，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，下午部分時間天色明朗。

▼7月25日 傍晚雷暴錄得1萬次閃電▼

