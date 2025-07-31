暴雨｜天文台：未來一兩小時廣泛地區或受大雨影響　有強陣風吹襲

【明天的天氣／hko／天文台／周末天氣／北上注意／暴雨警告／紅雨／黑雨】與廣闊低壓槽相關的雷雨正影響廣東沿岸。天文台今早（31日）1時15分更新特別天氣提示指，未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，同時預料強陣風吹襲香港，籲市民如身處室外儘快到安全地方躲避。



天文台預測，本港今日大致多雲，間中有驟雨，局部地區有雷暴。日間部份時間天色明朗及炎熱，最高氣溫約32度。吹和緩西南風，離岸風勢間中清勁。天文台展望，明日（8月1日）仍有幾陣驟雨。周末至下周初天氣不穩定，雨勢有時較大及有狂風雷暴。



7月31日上午11:12雷達圖顯示，有雷雨區由西向東發展，移近本港北面。（天文台圖片）

【13:15】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。天文台同時預料強陣風吹襲香港，籲市民如身處室外儘快到安全地方躲避。

【11:15】天文台：受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，中午前後有機會影響本港。市民請留意天氣變化。

7月31日凌晨02:06雷達圖顯示，有雷雨區由西向東發展，移近本港。（天文台圖片）

【07:45】天文台：今早多處地區錄得超過10毫米雨量，而北區的雨量更超過30毫米。

【06:10】天文台：雷暴警告取消。

【05:45】天文台：本港今早多處地區錄得超過10毫米雨量。

【05:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午7時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【03:00】天文台：雷暴警告有效時間延長至上午5時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【02:45】天文台：短期內香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【02:00】天文台：受廣闊低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港雨勢較大，市民請留意天氣變化。

【01:05】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日凌晨3時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴。

▼7月29日 天文台發出今年首個黑色暴雨警告▼



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周末至下周初天氣不穩 雨勢有時頗大

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在今明兩日繼續為華南沿岸帶來驟雨及雷暴，而一股炎熱的西南氣流亦會影響該區。隨著西南氣流轉趨活躍及受高空擾動影響，週末至下週初廣東沿岸天氣不穩定，雨勢有時頗大。

▼天文台九天天氣預報▼



天文台7月31日清晨7時50分更新九天天氣預報。（天文台圖片）

至下周五均有驟雨 下周日至周二有狂風雷暴

根據天文台九天天氣預報，明日（8月1日）至下周五（8月8日）均有驟雨，其中至下周二（8月5日）均有雷暴。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有雷暴，日間部份時間天色明朗，料最高32度。周六（2日）間中有驟雨及幾陣雷暴，最高31度。

下周日（8月3日）至下周二均多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，均介乎26至30度。其中，下周日及周一（4日）雨勢有時較大。下周三（6日）至下周五仍有驟雨，短暫或部份時間有陽光，最高氣溫從周三的31度，逐日升至周五的33度。

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竹節草料橫過華東並逐漸減弱

此外，熱帶氣旋竹節草會在今明兩日橫過華東並逐漸減弱。在上午8時，熱帶風暴竹節草集結在南京之東南偏東約110公里，預料向西北偏西移動，時速約12公里，橫過江蘇一帶並逐漸減弱。