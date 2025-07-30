第8號颱風竹節草今日登陸！　料對廣東未來幾日天氣有這些影響

本周廣東雷雨頻繁，29日廣州除南沙的雨比較大，其餘地區基本都是「乾蒸模式」，廣州觀測站最高氣温直接飆升到37℃。當天，廣州黃埔錄得全省最高氣温37.0℃。未來三天廣州仍多雷雨，外出要注意防範強對流。



7月29日18時，中央氣象台發布颱風藍色預警。預計，今年第8號颱風「竹節草」將於30日白天在浙江三門到江蘇啟東一帶沿海登陸（23-28米/秒，9-10級，熱帶風暴級或強熱帶風暴級），登陸後強度緩慢減弱。也有可能沿華東近海北上。

【編按】：颱風「竹節草」已於7月30日清晨4時30分前後在浙江省舟山市朱家尖島沿海登陸，並於同日下午4時40分前後二次登陸上海市奉賢區沿海。

颱風「竹節草」對廣東天氣有何影響？

據「廣東天氣」消息，颱風南側有廣闊的季風雲系正在影響華南沿岸。從雷達圖也可以看到，橙紅色回波對應的強雷雨雲團在影響廣東的南部市縣，兩支氣流在南部市縣交匯，也就是切變線對應的狹長雨帶。

2025年07月29日10時42分雷達圖（廣東省氣象數據中心）

未來幾天天氣仍然悶熱。廣東省氣象台預計，7月30日—31日，廣東大部仍有雷陣雨，中南部市仍有切變線影響，因此雨勢相對明顯一些，需注意防禦局地強降水和雷雨大風及其引發的災害。

廣州市天氣預報（微博@廣州天氣）

雷雨時局地伴有7～9級短時大風，濕度較大，體感較悶熱，8月1日，廣東大部多雲有雷陣雨。

廣州市氣象台預計，未來三天廣州雷雨頻繁局部雨勢大，雨時伴有7～9級短時大風、雷電等強對流天氣，氣温25～35℃。

廣東具體預報：

7月30日—31日，南部市縣多雲到陰天有中雷雨局部暴雨，其餘市縣多雲到陰天有分散（雷）陣雨局地大雨。最高氣温：南部市縣30～32℃，其餘大部分市縣介於32～35℃。



8月1日，廣東大部多雲有雷陣雨局部暴雨。最高氣温：南部市縣30～33℃，其餘大部分市縣介於33～35℃。



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