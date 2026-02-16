年廿九天氣｜天文台：今早7時30分最低22度　除夕最高記錄

今日（2月16日）為年廿九，天文台指出，截至早上7時30分，天文台錄得最低氣溫22.0度，是有記錄以來除夕的最高紀錄。



天文台稱，廣東地區風勢微弱。此外，華東的氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚至年初一（17日）抵達華南沿岸。天文台預測，本港今日大致多雲，早晚沿岸有薄霧及有一兩陣微雨。日間部份時間有陽光及相當溫暖，市區最高氣溫約27度，新界再高兩三度；吹微風，晚上轉吹和緩東風。天文台展望，明日（17日）年初一初時有一兩陣微雨及風勢頗大，氣溫稍為下降。



圖為截至2月16日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

將受東北季候風影響 年初二、三早上清涼

天文台指出，一股清勁至強風程度的東北季候風會在今晚至年初一（17日）抵達華南沿岸，該區雲量增多，有一兩陣雨，年初二（18日）及年初三（19日）早上清涼。隨後兩三日季候風會逐漸緩和，周末期間廣東沿岸地區風勢微弱，日間部份時間有陽光及溫暖。

圖為天文台截至2月16日清晨1時45分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周末期間日間溫暖

天文台的九天天氣預報顯示，明日（17日）大年初一大致多雲，初時有一兩陣微雨，部份地區能見度較低，介乎18至22度。周三（18日）大年初二亦為二十四節氣的「雨水」，與周四（19日）大年初三均大致多雲、早上清涼，同介乎17至22度。其中，周五（20日）日間部份時間有陽光及乾燥，料介乎18至23度。

與周六（21日）與下周日（22日）均部份時間有陽光，最低分別18及19度，最高均24度。下周一（23日）為「人日」，與下周二（24日）同大致多雲，均在19至23度之間。