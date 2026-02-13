新年天氣過山車｜天文台料除夕26度或72年來最暖　初一降至18度

【天文台／HKO／明天的天氣／情人節／除夕天氣／新年天氣／年宵花市】天文台今日（13日）預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在下周一（16日）年廿九大除夕晚上至下周二（17日）年初一抵達華南沿岸，該區雲量增多，料年初二及年初三（18及19日）沿岸地區早上清涼。



天文台微調未來數日天氣預測，料除夕天氣變化大，由吹微風2級，到晚上轉吹東風4至5級，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）由日間最高26度，逐漸降至午夜20度，年初一再降至18度，一夜跌8度。天文台資料顯示，若今年除夕錄得26度，將打破2019年除的25.5度，創自1953年除夕錄得27.8度後，近72年最暖的除夕。



農曆新年將至，灣仔利東街（俗稱喜帖街）增添了新春裝飾，2月10日有市民及旅客觀賞及拍攝。 （梁鵬威攝）

農曆新年將至，灣仔利東街（俗稱喜帖街）懸掛了大大小小的紅色和黃色燈籠，2月10日有不少市民及旅客專程到來觀賞及打卡。 （梁鵬威攝）

．2月14日情人節天氣：氣溫介乎19至24度，吹東風2至3級。部分時間有陽光。早上沿岸有薄霧。日間溫暖。

．2月15日年廿八洗邋遢天氣：氣溫介乎20至25度，吹東風2至3級。部分時間有陽光。早晚沿岸有薄霧。日間溫暖。

．2月16日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎20至26度，吹微風2級，漸轉東風4至5級。大致多雲。早晚沿岸有薄霧，亦有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及溫暖。

．2月17日年初一天氣：氣溫介乎18至21度，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲。初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。

．2月18日年初二天氣：氣溫介乎17至21度，吹東至東北風4級，間中5級。大致多雲。日間短暫時間有陽光。

．2月19日年初三天氣：氣溫介乎17至22度，吹東北風4級，初時離岸間中5級。大致多雲。日間部分時間有陽光。

．2月20日年初四天氣：氣溫介乎18至23度，吹東北風3至4級。大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥。



農曆新年將至，灣仔利東街（俗稱喜帖街）懸掛了大大小小的紅色和黃色燈籠，2月10日有不少市民及旅客專程到來觀賞，有人特別擺甫士拍攝。 （梁鵬威攝）

明天情人節天氣：日間溫暖 早上沿岸有薄霧

明日2月14日情人節，天文台預測日間溫暖，氣溫介乎19至24度，吹東風2至3級，部分時間有陽光，早上沿岸有薄霧。

周日年廿八洗邋遢 最高25度

星期日（15日）年廿八洗邋遢，天文台預測氣溫介乎20至25度，吹東風2至3級，部分時間有陽光，早晚沿岸有薄霧。

歐洲電腦模式對華南地區年廿八（2月15日）下午2時的地面氣溫預報圖。（天文台圖片)

除夕風力漸大 有一兩陣微雨 午夜降至20度

一股清勁至強風程度的東北季候風會在年下周一（16日）廿九大除夕晚上至下周二（17日）年初一抵達華南沿岸。天文台預測除夕將由吹微風2級，漸轉東風4至5級，大致多雲，亦有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及溫暖；市區氣溫將由日間最高26度，逐漸回落，至午夜降至20度。

到馬年初一，天文台預測氣溫介乎18至21度，即下限比除夕低8度，大致多雲，初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低，當晚到尖沙咀看花車巡遊市民要留意天氣變化。

天文台2月13日上午11時半更新九天天氣預報，料1月16日年廿九大除夕前往天氣變化大。（天文台圖片）

初二吹東至東北風 在九龍一方賀歲煙花匯演觀看會較清晰

下周三（18日)年初二晚維港上空上映賀歲煙花匯演，天文台預測氣溫介乎17至21度，吹東至東北風4級，間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光，整體上不礙觀看，而大風有助帶走煙霧，不過由於吹東至東北風，在九龍一方觀看會較清晰。

年初四開工咁嘅樣天氣：日間部分時間有陽光及乾燥

下周四（19日）年初三同樣大致多雲，日間部分時間有陽光。下周五（20日)年初四開工，天文台預測氣溫介乎18至23度，大致多雲，日間部分時間有陽光及乾燥。

天文台2月13日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎17至26度。(天文台圖片）

天文台2月13日上午11時半更新九天天氣預報，料過年前相對濕度較高，其後較乾燥。(天文台圖片）

天文台預測下周六（21日，年初五）吹東至東北風2至3級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；其後周日（22日，年初六）吹東北風3級，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

