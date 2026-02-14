馬年｜年廿八洗邋遢料升至26度　天文台料除夕翻風　初一跌至18度

【天文台／HKO／明天的天氣／馬年／除夕天氣／新年天氣／年宵花市】馬年新年將至，天文台今日（14日)指出，廣東地區明日（15日，年廿八）風勢微弱，早晚較為潮濕，日間溫暖，預測市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高26度，接近最高溫「年廿八」紀錄。天文台預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在下周一（16日）年廿九大除夕晚上至年下周二（17日）年初一抵達華南沿岸，該區雲量增多，氣溫降至18度，有一兩陣微雨，年初二及年初三（18及19日）早上清涼。



．2月15日年廿八洗邋遢天氣：氣溫介乎19至26度，吹東風2至3級。早晚部分時間多雲，沿岸有霧。日間大致天晴及溫暖。

．2月16日年廿九大除夕天氣：氣溫介乎20至26度，吹微風2級，晚上東風4至5級。

大致多雲。早晚沿岸有薄霧，亦有一兩陣微雨。日間部分時間有陽光及溫暖。

．2月17日年初一天氣：氣溫介乎18至21度，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級。大致多雲。初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。

．2月18日年初二天氣：氣溫介乎17至21度，吹東至東北風4級，間中5級。大致多雲。早上清涼，日間短暫時間有陽光。

．2月19日年初三天氣：氣溫介乎17至22度，吹東至東北風4級，初時離岸及高地5級。大致多雲。早上清涼，日間部分時間有陽光及乾燥。

．2月20日年初四天氣：氣溫介乎18至23度，吹東至東北風3級。大致多雲。日間部分時間有陽光及乾燥。



明日（15日）是年廿八，傳統習俗洗邋遢，天文台預測市區氣溫介乎20至26度，早晚部分時間多雲，沿岸有霧，日間大致天晴及溫暖。

歐洲電腦模式對華南地區年廿八（2月15日）下午2時的地面氣溫預報圖。（天文台圖片)

除夕晚上到初一初時有一兩陣微雨

天文台預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在周一（16日）年廿九晚上至周二（17日）年初一抵達華南沿岸，該區雲量增多。

九天天氣預報顯示，預測除夕市區氣溫同樣介乎20至26度，由吹微風2級，到晚上吹東風4至5級；大致多雲，早晚沿岸有薄霧，亦有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及溫暖。到初一吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級，早上氣溫最低18度，比除夕日間低8度，日間回升至21度；大致多雲，初時有一兩陣微雨，部分地區能見度較低。

天文台2月14日上午11時半更新九天天氣預報，料1月16日年廿九大除夕前往天氣變化大，年初一降溫。（天文台圖片）

年初四咁嘅樣天氣：開工日最高23度 日間部分時間有陽光及乾燥

天文台預測初二（18日）市區氣溫介乎17至21度，大致多雲，早上清涼，日間短暫時間有陽光；初三（19日）天氣相若，氣溫介乎17至22度，大致多雲，早上清涼，日間部分時間有陽光及乾燥。

下周五（20日)年初四開工日，氣溫稍回升，料乎18至23度，大致多雲，同樣日間部分時間有陽光及乾燥。

天文台2月14日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎17至26度。(天文台圖片）

初七「人日」大致多雲 日間短暫時間有陽光

天文台預測初五（21日，星期六）及初六（22日，星期日）氣溫回升，介乎19至24日，部分時間有陽光。其後初七（22日，星期一）「人日」，氣溫介乎19至23度，大致多雲，日間短暫時間有陽光。

天文台2月14日上午11時半更新九天天氣預報，料過年前相對濕度較高，其後較乾燥。(天文台圖片）