冷空氣除夕起將影響廣東　氣象台料19日至21日天氣最好

據@廣東天氣 消息，中等強度冷空氣在除夕到初二（16-18日）影響廣東，中南部市縣白天氣溫仍較高（26～30℃），夜間開始氣溫下降，轉小雨天氣。廣東氣象台預測，正月初三至初五（2月19日-21日）可能是春節假期廣東天氣最好的幾天。



春節期間廣東何時降溫？

據@廣東天氣 消息，預計15-16日，廣東大部天氣溫暖和煦，可見陽光，西部市縣早晚有霧；

中等強度冷空氣在除夕到初二（16-18日）影響廣東，其前鋒於除夕（16日）白天影響粵北，有小雨和降溫，中南部市縣白天氣溫仍較高（26～30℃），夜間開始氣溫下降，轉小雨天氣；

16-18日過程降溫幅度：粵北下降6～8℃，其餘市縣下降3～5℃；過程最低氣溫將出現在18日早晨（粵北市縣7～10℃，高海拔山區3～6℃）。

冷空氣除夕將影響廣東。（廣東天氣）

羅湖花市：老深圳的年味天花板，橫跨1個月的新春盛宴。（深圳生活圈）

初三至初五（19-21日），大部多雲，氣溫緩慢回升。

大年初六至初七（22-23日），新一股冷空氣攜小雨影響廣東，氣溫再度下降，海上風力增大。

春節期間深圳天氣如何？

深圳市氣象台預計，除夕白天（16日）持續晴好溫暖，夜間至初一（17日）受冷空氣影響雲量增多，間中有零星小雨，氣溫下降，初二至初三（18-19日）最低氣溫降至14℃左右，溫差加大；20-21日（初四至初五）多雲間晴天為主，氣溫逐日小幅回升。

深圳天氣預報。（南方都市報）

春節期間哪天天氣最好？

據廣東省氣象台消息，預計，春節假期期間，廣東省內無大範圍強降水及強對流等高影響天氣，有兩次冷空氣過程影響廣東。氣象台預測，正月初三至初五（2月19日-21日）可能是春節假期廣東天氣最好的幾天。