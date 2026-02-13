天氣｜今日大致天晴最高23度　情人節至年廿九溫暖及較潮濕

一股偏東氣流正影響廣東沿岸。同時，一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港今日（2月13日）早晚部份時間多雲，日間大致天晴，氣溫介乎17至23度；吹和緩偏東風，初時離岸風勢間中清勁。天文台展望，明日（14日）情人節至下周一（16日）的年廿九早晚較為潮濕，日間溫暖。



圖為截至2月13日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼2月10日 維港上空「開天」▼



將受東北季候風影響 年初二、三早上清涼

天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會逐漸緩和，周末期間該區日間溫暖，早晚較為潮濕。而一股清勁至強風程度的東北季候風，會在年廿九晚上至年初一（17日）抵達華南沿岸，該區雲量增多。年初二（18日）及年初三（19日）沿岸地區早上清涼。

▼2月6日 機場島櫻花海岸櫻花盛開▼



▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至2月12日23時20分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

大年初一有一兩陣微雨 年初二、三最低17度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（14日）情人節部份時間有陽光，早上沿岸有薄霧，日間溫暖，料介乎19至24度。下周日（15日）至下周六（21日）均大致多雲。其中，下周日及下周一（16日）的年廿九均早晚沿岸有薄霧，日間部份時間有陽光及溫暖，最低分別20及19度，最高均25度。

下周二（17日）大年初一料初時有一兩陣微雨，部份地區能見度較低，介乎18至21度。大年初二亦為二十四節氣的「雨水」，料當日乾燥、日間短暫時間有陽光，最高亦為21度，最低17度。大年初三（19日）及大年初四（20日）均日間部份時間有陽光及乾燥，最低分別17及18度，最高22及23度。下周六則日間短暫時間有陽光，料在18至23度之間。