天氣｜今日大致多雲最高約21度　明日至年廿九均日間溫暖

一股清勁的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋南海北部。天文台預測，本港今日（2月12日）大致多雲，下午部份時間有陽光，最高氣溫約21度；吹和緩至清勁偏東風。天文台展望，明日（13日）至下周一（16日）的年廿九均部份時間有陽光，日間溫暖。年初一（17日）及年初二（18日）大致多雲，風勢頗大，天氣稍涼。



圖為截至2月12日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

將受東北季候風影響 下周初稍為降溫

天文台指出，一股清勁的偏東氣流會在今明兩日影響廣東沿岸。隨著該偏東氣流在周末期間緩和，廣東地區日間溫暖，早晚較為潮濕。預料一股清勁至強風程度的東北季候風會在下周初至中期影響華南，該區天氣稍涼，雲量增多。

圖為天文台截至2月12日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

情人節最高24度 大年初一至初四大致多雲

天文台的九天天氣預報顯示，明日（13日）部份時間有陽光，介乎18至23度。周六（14日）情人節至下周一（16日）均部份時間有陽光，日間溫暖。其中情人節料在18至24度之間；下周日（15日）及下周一（16日）最低均19度，最高分別25及24度。下周日及下周一均早晚沿岸有薄霧，下周一並有一兩陣微雨。

下周二（17日）大年初一至下周五（20日）的年初四均大致多雲，年初一料介乎18至22度。 大年初二亦為二十四節氣的「雨水」，料當日短暫時間有陽光，與大年初三（19日）均介乎17至22度。年初四則在18至23度之間。