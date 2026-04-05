清明節天氣｜天文台料間中有驟雨及狂風雷暴　部份地區雨勢或較大

【天文台／HKO／天氣／清明節天氣／復活節天氣】今日（5日）是清明節，天文台指，與低壓槽相關的雷雨正影響南海北部，預料今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，初時局部地區能見度較低。日間最高氣溫約27度。吹和緩南至東南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。



天文台預料低壓槽會在星期一（6日）減弱，本周初至中期天色較為明朗。一股偏東氣流會在本週中期影響廣東沿岸地區。隨著高空反氣旋增強，本週後期廣東地區天色好轉，日間炎熱。



天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，至下午1時40分取消。期間維港兩岸雨勢並不算太大，市民及遊客如常在岸邊活動。（黃寶瑩攝）

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，至下午1時40分取消。期間維港兩岸雨勢並不算太大，市民及遊客如常在岸邊活動。（黃寶瑩攝）

與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東沿岸。天文台預計，本港地區今日大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大，初時局部地區能見度較低。日間最高氣溫約27度。吹和緩南至東南風，稍後風勢清勁，高地間中吹強風。

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天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，在長沙灣街上，有帶傘及無帶傘市民在大雨中如常行走。（夏家朗攝）

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，在長沙灣街上，有帶傘市民在大雨中急步走。（夏家朗攝））