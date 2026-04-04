天文台一度發出黃色暴雨警告　大埔局部地區雨量累計逾70毫米

【天文台／HKO／天氣／兒童節／復活節】天文台今早（4月4日耶穌受難節翌日、兒童節）指出，與低壓槽相關的強雷雨區正影響廣東沿岸。天文台今日上午11時發出黃色暴雨警告，至下午1時40分取消，大埔局部地區雨量累計逾70毫米。



天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，在長沙灣街上，有帶傘市民在大雨中急步走。（夏家朗攝）

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，在長沙灣街上，有帶傘及無帶傘市民在大雨中如常行走。（夏家朗攝）

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，在長沙灣街上，外出市民都帶了傘。（夏家朗攝）

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天文台4月4日截至下午13時15分的雨量圖顯示，大埔暫錄得累計40毫米雨量，局部地區雨量更逾70毫米。（天文台圖片）

天文台4月4日下午13時30分雷達圖顯示，雷雨區已離開本港區域。（天文台圖片）

【13:55】雷暴警告有效時間延長至今日下午4時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【13:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，葵涌雨勢頗大，市民登上巴士時要避免被淋濕。（譚曉彤攝）

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，葵涌雨勢頗大，市民登上巴士時要避免被淋濕。（譚曉彤攝）

4月4日截至上午11時45分的一小時雨量圖，可見大埔區為雨量最多，超過40毫米。(天文台圖片)

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【11:55】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【11:55】雷暴警告有效時間延長至今日下午2時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴和高達每小時90公里或以上的猛烈陣風吹襲香港。

天文台4月4日上午11時48分雷達圖顯示，大雨區域集中在大埔一帶。（天文台圖片）

【11:50】局部地區大雨提示：大埔區的雨勢特別大，有可能出現嚴重水浸。可能受影響之市民，應採取適當的預防措施，以防止水浸可能引致的損失。上述區域已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的大雨。

另外，大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。駕駛人士應注意道路可能出現嚴重水浸及交通擠塞。

天文台再發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。(天文台圖片)

【11:00】黃色暴雨警告生效。天文台指，黃雨警告反映本港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹，亦可能引致山洪暴發，呼籲處於相關地區的市民採取適當的預防措施，以避免損失。

【10:45】天文台再發特別天氣提示，指未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺；亦預料強陣風吹襲香港，如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【9:30】天文台發出特別天氣提示，受低壓槽影響，珠江口一帶持續有雷雨區發展，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴。市民請留意天氣變化。

天文台發出之雷暴警告，，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴。