復活節清明節天氣｜天文台料周五起狂風雷暴　惡劣天氣續至下周一

【天文台／HKO／明天的天氣／清明節天氣／復活節天氣】一連五日的復活節連同清明節長期星期五（3日）開始，天文台今日（1日）指出，星期五至下星期一（6日）華南天氣不穩定，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，下周日（5日）清明節有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴，料要到下周二（7日）長假最後一日，才短暫時間有陽光。



天文台預測下周中後期氣溫明顯升高，料下周四及五市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高升至30度。



明天的天氣：大致多雲 有幾陣驟雨

天文台指一股偏東氣流會在明日(2日）影響華南沿岸，該區有幾陣驟雨，預測吹東至東南風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，市區氣溫介乎23至26度。

周五風雲變色 高地風力間中6級 短暫時間有陽光 稍後狂風雷暴

天文台指受低壓槽持續影響，星期五（3日)至下星期一(7日)華南天氣不穩定，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。周五長假首日，料吹南風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及局部地區有狂風雷暴，氣溫最高29度。

天文台4月1日下午4時半更新九天天氣預報，預測復活節及清明節假期前四日有狂風雷暴。（天文台圖片）

周日清明節稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴

到周六（4日）吹南至東南風4級，多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴；下周日（5日）為清明節，吹東南風4至5級，稍後高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有幾陣狂風雷暴；下周一（6日)吹南至東南風4至5級，高地間中6級，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

氣溫方面，周六至下周一相若，最低23、24度，最高27、28度。

下周二（7日）為長假最後一日，天文台料天色好轉，吹南至東南風4級，離岸及高地5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫升至介乎24至29度。

天文台4月1日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎23至30度。（天文台圖片）

下周四及五日間炎熱 最高30度 挑戰今年高氣溫紀錄

隨着低壓槽減弱及高空反氣旋增強，下周中至後期華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，日間天氣炎熱。天文台料下周三（8日)吹南至東南風4級，離岸及高地5級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，市區氣溫介乎 25至29度。

到下周四及五（9及10日)吹南風4級，部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫介乎25至30度，挑戰今年暫時最高氣溫紀錄。

天文台4月1日下午4時半更新九天天氣預報，預測清明節前後相對濕度升至95%。（天文台圖片）

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