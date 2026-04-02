復活節清明節天氣｜天文台料狂風雷暴明日稍後殺到　持續至下周一

【天文台／HKO／明天的天氣／清明節天氣／復活節天氣】一連五日的復活節連同清明節長期明日（3日）開始，市民明日外出或北上要留意，天文台今日（2日)指出，一道低壓槽會在明日移近廣東沿岸，稍後驟雨較多及局部地區有狂風雷暴；到星期六（4日)及下周日 (5日）清明節，有驟雨及幾陣狂風雷暴，下周一（6日)早上驟雨仍較多，局部地區有狂風雷暴。



天文台3月30日早上一度發出黃色暴雨警告，在荃灣街市附近，行人都有帶雨傘外出。（資料圖片／湯致遠攝）

天文台3月30日早上一度發出黃色暴雨警告，在荃灣街市附近，行人都有帶雨傘外出。（資料圖片／湯致遠攝）

明天的天氣：耶穌受難日稍後驟雨較多及局部地區有狂風雷暴

天文台今晚（2日）指出，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區，預料位於華南北部的低壓槽會在明日移近沿岸地區；預料低壓槽會在下周初於華南沿岸徘徊，天氣仍然不穩定。

天文台預測明日（3日，耶穌受難日）長期首日，吹南至東南風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，上部分地區能見度較低，日間短暫時間有陽光，稍後驟雨較多及局部地區有狂風雷暴，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎23至27度。

天文台4月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測復活節及清明節假期前四日有狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台4月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日每日市區氣溫最高28至30度。（天文台圖片）

周末有驟雨及幾陣狂風雷暴 清明節高地風力間中6級

周末天氣甚差，天文台預測周六（4日，耶穌受難日兼兒童節）較清涼，氣溫介乎22至26度，吹南至東南風3至4級，多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，部分地區雨勢較大；下周日（5日，清明節）風力增強，吹東南風3至4級，稍後5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨較多，氣溫介乎23至27度。

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下周二料日間短暫時間有陽光 市區氣溫最高29度

天文台料下周一（6日）天氣稍轉好，吹南風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，早上驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，市區氣溫介乎24至28度；下周二（7日）吹南風4級，離岸及高地5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫最高升至29度。

天文台4月2日下午4時半更新九天天氣預報，預測清明節前後相對濕度升至95%。（天文台圖片）

下周中後期日間炎熱 料下周五及六市區最高30度

隨着低壓槽減弱及高空反氣旋增強，下周中期廣東地區驟雨逐漸減少，天色好轉，日間炎熱。天文台料下周三（8日）吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫介乎24至28度

天文台預測下周四至六 ( 9至11曰）吹南風4級，部分時間有陽光，日間炎熱，最低25度，周四市區最高29度，其後兩日最高30度，挑戰今年暫時最高氣溫紀錄。