天氣｜今日稍後驟雨較多　局部地區有狂風雷暴　最高約27度

【天文台/HKO/復活節/清明節/黃金周】今日（4月3日）展開，天文台指出，現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸被一股偏南氣流取代，同時一道雲帶覆蓋該區。此外，預料位於華南北部的低壓槽會在今日稍後移近沿岸地區。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨。早上部份地區能見度較低。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約27度。稍後驟雨較多及局部地區有狂風雷暴；吹和緩至清勁南至東南風，高地間中吹強風。



天文台展望，明日（4日）部份地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，星期日（5日）至星期一（6日）間中有驟雨，高地風勢頗大。隨後一兩日仍有幾陣驟雨，短暫時間有陽光。



圖為截至4月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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明日有幾陣狂風雷暴 雨勢有時頗大

天文台指出，一道低壓槽會在今日稍後移近廣東沿岸，星期六該區有驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大。預料低壓槽會在下周初於華南沿岸徘徊。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至4月3日凌晨3時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



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明至下周三均有驟雨 下周四及六炎熱達30度

天文台的九天天氣預報顯示，「復活節清明節黃金周」今日開始，但至下周一（6日）均大致多雲，有驟雨及雷暴。其中，明日（4日）料有驟雨及有幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大，介乎22至26度。下周日（5日）為清明節，當日有幾陣驟雨及狂風雷暴，稍後驟雨較多，料介乎23至27度。下周一則有幾陣驟雨，早上驟雨較多，局部地區有狂風雷暴，氣溫在24至28度之間。

下周二（7日）及下周三（8日）仍有一兩陣驟雨，最低分別24及25度，最高分別29及28度。下周四（9日）至下周六（11日）同部份時間有陽光，日間炎熱，最低氣溫均25度，最高分別29至30度。