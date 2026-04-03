復活節清明節天氣｜天文台料低壓槽漸移近沿岸　周六幾陣狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／清明節天氣／復活節天氣】一連五日的復活節連同清明節長假期今日（3日）開始，外出或北上的市民要留意，天文台預料明日（4日）部份地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴；下周日（5日、清明節及復活節正日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；下周一（6日）早上局部地區有狂風雷暴；下周二（7日）長假期最後一日仍有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。至下周末本港天色好轉，市區氣溫升至最高30度，日間天氣炎熱。



天文台3月3日早上一度發出黃色暴雨警告，在荃灣街市附近，行人都有帶雨傘外出。（湯致遠攝）

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天文台今日表示，一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時與低壓槽相關的雷雨正影響廣東內陸，預料該低壓槽會逐漸移近沿岸地區。本港今日氣溫介乎23度至28度，截至下午2時半，天文台總部錄得26.7度，相對濕度78%，紫外線指數為1，屬於低。

天文台展望，明日（4日）部份地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，下周日（5日、清明節及復活節正日）間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，高地風勢頗大，預料低壓槽隨後一兩日於華南沿岸徘徊，天氣仍然不穩定；下周中期受一股偏東氣流影響，華南沿岸仍有一兩陣雨；下周後期隨着高空反氣旋增強，廣東地區天色好轉，日間炎熱。

天文台4月3日上午11時半更新的九日天氣預報。（網頁截圖）

明天的天氣︰多雲有驟雨及幾陣狂風雷暴

天文台預料，明日（4日）多雲，一道低壓槽會為廣東沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴，雨勢有時頗大；市區氣溫22度至26度，相對濕度75%至95%，吹南風3至4級。

下周日（5日、清明節及復活節正日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；市區氣溫23度至27度，相對濕度75%至95%，吹南至東南風3至4級，稍後5級，高地間中6級。

九日天氣報圖顯示，4月10日至4月12日炎熱，氣溫最高30度。（網頁截圖）

九日天氣報圖顯示，下周相對濕度最高可達95%。（網頁截圖）

復活節長假期最後一日有一兩陣驟雨

下周一（6日）大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有狂風雷暴，下午部份時間天色明朗；市區氣溫24度至28度，相對濕度75%至95%，吹南風4至5級，高地間中6級。

下周二（7日）是長假期最後一日，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光；市區氣溫25度至29度，相對濕度70%至90%，吹南至東南風3至4級，稍後離岸及高地5級。

下周三（8日）大致多雲，有一兩陣雨，早上局部地區能見度較低，日間部份時間天色明朗；市區氣溫23度至27度，相對濕度75%至95%，吹東至東南風4級，初時離岸及高地5級。

天文台3月30日早上一度發出黃色暴雨警告，在荃灣街市附近，行人都有帶雨傘外出。（資料圖片／湯致遠攝）

4月10日至4月12日炎熱 氣溫最高30度

下周四（9日）大致多雲，初時有一兩陣雨，日間部分時間有陽光及炎熱；市區氣溫24度至29度，相對濕度65%至90%，吹南風4級。

下周五及下周六（10日及11日）的天氣預測相同，部份時間有陽光，日間炎熱；市區氣溫25度至30度，相對濕度65%至90%，吹南風4級。

4月12日大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光及炎熱；市區氣溫25度至30度，相對濕度65%至90%，吹南風4級。