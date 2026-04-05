最新天氣｜天文台取消黃色暴雨警告 料周一下午短暫時間有陽光
【天文台／HKO／特別天氣提示／清明節天氣／復活節天氣／黃雨】今日（5日）是清明節，與低壓槽相關的雷雨正影響南海北部，天文台今早指珠江口一帶持續有強雷雨區發展，並於下午2時05分發黃色暴雨警告信號，到5時40分才取消。
天文台指現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日減弱，該區天色較為明朗，預測明日（6日，星期一）明日驟雨逐漸減少，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎23至28度。
【17:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。
【17:32】天文台預測現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日減弱，該區天色較為明朗，明日（６日）下午短暫時間有陽光，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）料上升至28度，高空反氣旋會在本周後期至下周初覆蓋華南，料氣溫進一步上升，日間炎熱，將見30度。
【17:29】西九咖啡節上周五（3日）起一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。不過今日上午及下午也分別下暴雨，令現場的草地變為泥濘地。主辦單位即時在地面鋪膠板，及安排吸水。入場人士則各出奇謀，或赤腳，或以膠袋包裹雙腳。
【17:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午18:30，預料香港有幾陣雷暴。
【15:58】深圳市氣象台今日下午2時24分發佈大鵬新區、大鵬灣和大亞灣雷雨大風黃色和暴雨黃色預警信號，預計上述區域未來1至2小時有雷陣雨影響，最大小時雨量30毫米左右降水，並伴有8級或以上短時大風。全市進入暴雨戒備狀態。
【15:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午 17:30，預料香港有幾陣狂風雷暴。
【14:05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。
【13:50】天文台：短期內香港廣泛地區可能受到大雨影響，市民應提高警覺。
【13:05】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【13:05】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼
【12:30】雷暴警告有效時間在下午12時30分終止。
【11:10】天文台更新特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區或受大雨影響，呼籲市民提高警覺。
【10:50】天文台：料有強陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。
【10:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午12時30分。
【09:55】天文台發出特別天氣提示，指位於香港以南海域的強雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼