最新天氣｜天文台取消黃色暴雨警告　料周一下午短暫時間有陽光

【天文台／HKO／特別天氣提示／清明節天氣／復活節天氣／黃雨】今日（5日）是清明節，與低壓槽相關的雷雨正影響南海北部，天文台今早指珠江口一帶持續有強雷雨區發展，並於下午2時05分發黃色暴雨警告信號，到5時40分才取消。



天文台指現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日減弱，該區天色較為明朗，預測明日（6日，星期一）明日驟雨逐漸減少，下午短暫時間有陽光，氣溫介乎23至28度。



在西九文化區藝術公園大草坪舉行的西九咖啡節，今日遇上黃色暴雨，本身的茵茵綠草變為泥濘，有人用膠袋包裹雙腳，保護愛鞋。（洪戩昊攝）

在西九文化區藝術公園大草坪舉行的西九咖啡節，今日遇上黃色暴雨，本身的茵茵綠草變為泥濘，有人索性赤腳。（洪戩昊攝）

在西九文化區藝術公園大草坪舉行的西九咖啡節，今日遇上黃色暴雨，本身的茵茵綠草變為泥濘。（洪戩昊攝）

【17:40】天文台取消黃色暴雨警告信號。

【17:32】天文台預測現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日減弱，該區天色較為明朗，明日（６日）下午短暫時間有陽光，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）料上升至28度，高空反氣旋會在本周後期至下周初覆蓋華南，料氣溫進一步上升，日間炎熱，將見30度。

【17:29】西九咖啡節上周五（3日）起一連四日在西九文化區藝術公園大草坪舉行。不過今日上午及下午也分別下暴雨，令現場的草地變為泥濘地。主辦單位即時在地面鋪膠板，及安排吸水。入場人士則各出奇謀，或赤腳，或以膠袋包裹雙腳。

天文台4月5日下午4時半更新九天天氣預報，預測4月6日天色較為明朗，其後日間炎熱。（天文台圖片）

天文台4月5日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎攝氏23至30度。（天文台圖片）

天文台4月5日下午4時半更新九天天氣預報，預測4月6日起相對濕度上限達90%至95%。（天文台圖片）

天文台4月5日下午16:36雷達圖顯示，雷雨區正由西向東橫過本港及深圳。（天文台圖片）

【17:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午18:30，預料香港有幾陣雷暴。

【15:58】深圳市氣象台今日下午2時24分發佈大鵬新區、大鵬灣和大亞灣雷雨大風黃色和暴雨黃色預警信號，預計上述區域未來1至2小時有雷陣雨影響，最大小時雨量30毫米左右降水，並伴有8級或以上短時大風。全市進入暴雨戒備狀態。

深圳市氣象台發佈大鵬新區、大鵬灣和大亞灣雷雨大風黃色和暴雨黃色預警信號。（深圳市氣象台）

4月5日清明節下午一個雷雨由西南向東北掠過港島、九龍東及將軍澳，在15:05至15:15於油塘魔鬼山山腳，有市民拍攝到白天變黑夜，維持約十分鐘。(Tony Tony拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

4月5日清明節下午一個雷雨由西南向東北掠過港島、九龍東及將軍澳，在15:05至15:15於油塘魔鬼山山腳，有市民拍攝到白天變黑夜，維持約十分鐘。(Tony Tony拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

天文台4月5日下午14:18雷達圖顯示，雷雨區集在港島東至九龍東及將軍澳。（天文台圖片）

【15:00】雷暴警告有效時間延長至今日下午 17:30，預料香港有幾陣狂風雷暴。

【14:05】天文台發出黃色暴雨警告信號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

4月5日下午1時55分，烏雲從南自北移動，從北角望向九龍，只見遠處一線天。（北角居民陶小姐提供圖片）

4月5日下午1時55分，烏雲從南自北移動，從北角望向九龍，只見遠處一線天。（北角居民陶小姐提供圖片）

4月5日下午1時55分，烏雲從南自北移動，從北角望向九龍，只見遠處一線天。（北角居民陶小姐提供圖片）

【13:50】天文台：短期內香港廣泛地區可能受到大雨影響，市民應提高警覺。

【13:05】天文台：預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【13:05】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午3時30分，預料香港有強烈狂風雷暴。

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼



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天文台4月5日下午13:12雷達圖顯示，雷雨區正由西南向北移。（天文台圖片）

【12:30】雷暴警告有效時間在下午12時30分終止。

【11:10】天文台更新特別天氣提示，指短期內香港廣泛地區或受大雨影響，呼籲市民提高警覺。

【10:50】天文台：料有強陣風吹襲香港。如身處室外，請立刻到安全地方躲避。

【10:20】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午12時30分。

【09:55】天文台發出特別天氣提示，指位於香港以南海域的強雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下葵涌雨勢頗大▼

