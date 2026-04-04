清明節拜山天氣｜天文台料周日有幾陣狂風雷暴　高地間中吹6級風

【天文台／HKO／明天的天氣／清明節天氣／復活節天氣】明日（5日)是清明節，天文台預測一道低壓槽會在明日繼續為廣東沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴，高地風力間中6級，即強風，風速每小時41至51公里。



天文台預料低壓槽會在星期一（6日）減弱，下周初至中期天色較為明朗，下周後期廣東地區天色好轉，日間炎熱，本港市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至30度，挑戰今年暫時最高氣溫紀錄。



天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，至下午1時40分取消。期間維港兩岸雨勢並不算太大，市民及遊客如常在岸邊活動。（黃寶瑩攝）

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，至下午1時40分取消。期間維港兩岸雨勢並不算太大，市民及遊客如常在岸邊活動。（黃寶瑩攝）

明天的天氣：清明節間中有驟雨及幾陣狂風雷暴

與低壓槽相關的雷雨區正影響廣東沿岸，天文台今早11時發出黃色暴雨警告，至下午1時30分取消，本港多處地區錄得約30毫米雨量，而大埔區的雨量更超過70毫米。天文台指一道低壓槽會在明日（5日，星期一）繼續為廣東沿岸帶來驟雨及幾陣狂風雷暴，預測明日吹南至東南風3至4級，稍後5級，高地間中6級，市區氣溫介乎23至27度，大致多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴。

天文台4月4日上午11時半更新九天天氣預報，預測清明節過後天氣逐漸好轉。（天文台圖片）

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料周一早上局部地區有狂風雷暴 下午短暫時間有陽光

天文台預料低壓槽會在下周一（6日，復活節星期一，清明節補假）減弱，下周初至中期天色較為明朗。下周一天色漸轉好，天文台料吹南風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，早上局部地區有狂風雷暴，下午短暫時間有陽光；到周二（7日，復活節星期一補假）吹南至東南風3至4級，稍後離岸及高地5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，市區氣溫升至最高29度。

到下周三（8日）上班日，天文台料吹東南風4級，初時離岸及高地5級，大致多雲，有一兩陣微雨，早上局部地區能見度較低，日間部分時間天色明朗，氣溫介乎24至28度。

天文台4月4日上午11時半更新九天天氣預報，預測未來九日每日市區氣溫最高23至30度。（天文台圖片）

天文台4月4日上午11時半更新九天天氣預報，預測清明節前後相對濕度稍為回落。（天文台圖片）

下周五起一連三日市區氣溫升至介乎25至30度

天文台預測下周四（9日）吹南風4級，氣溫上升，周四大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎24至29度。

下周五（10日)起一連三日市區氣溫升至介乎25至30度，天文台料周五及周六（11日）部分時間有陽光，日間炎熱，相對濕度介乎65%至90%；再下周日（12日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱，其後的周一 吹南至東南風4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫最高29度。

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，在長沙灣街上，有帶傘及無帶傘市民在大雨中如常行走。（夏家朗攝）

天文台4月4日上午11時發出黃色暴雨警告信號，在長沙灣街上，有帶傘市民在大雨中急步走。（夏家朗攝）