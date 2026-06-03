酷熱天氣｜今日局部有驟雨約34度　未來兩日部份地區35度或以上

酷熱天氣警告繼續生效。天文台今晨（6月3日）指出，廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，本港今日大致多雲，局部地區有驟雨。早上最低氣溫約29度，日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹輕微至和緩南至西南風。



天文台展望，明日（4日）及星期五（5日）部份地區極端酷熱，最高氣溫達35度或以上。星期六（6日）仍然酷熱，亦有幾陣驟雨及雷暴。隨後兩三日驟雨逐漸增多。



圖為截至6月3日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月25日 天文台下午錄得32度創今年新高▼



+ 7

南海低壓區逐漸發展 本周後期極端酷熱

天文台指出，廣東地區今明兩日風勢微弱，持續酷熱，高溫亦會觸發驟雨。位於南海中南部的低壓區會逐漸發展，並在未來一兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。同時，受其相關的下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區極端酷熱。

預料一道廣闊低壓槽會在下周初於華南沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來驟雨及狂風雷暴。受偏東氣流影響，下周中後期廣東沿岸氣溫稍為下降。

此外，強烈熱帶風暴薔薇會在今日掠過日本本州南部，隨後逐漸演變為溫帶氣旋。在上午5時，薔薇集結在鹿兒島之東北偏東約520公里，預料向東北偏東移動，時速約40公里。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



+ 25

「芒種」至下周三有驟雨雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨，料介乎29至34度。周五（5日）為二十四節氣「芒種」，當日部份時間有陽光，日間極端酷熱。稍後有一兩陣驟雨及雷暴。最低仍為29度，最高達35度。

圖為天文台截至6月3日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（6日）仍日間酷熱，在28至33度之間。當日料大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。下周日（7日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫在27至31度。

下周一（8日）及下周二（9日）均間中有驟雨及幾陣雷暴，最高均30度。下周三（10日）多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴，介乎26至30度。下周四（11日）大致多雲，有幾陣驟雨，氣溫稍回落至25至29度。