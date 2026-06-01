打風｜南海低壓區發展存變數　天文台視乎兩因素或發今年首個風球

【打風／天文台／HKO／明日的天氣】踏入6月風季開始，天文台今日（1日）發表天氣隨筆，預告本周中後期將有一個低壓區有可能影響本港，不過其發展及移動路徑存在變數，根據日本電腦模式預測，該低壓區周三（3日）於南海中部增強為熱帶氣旋，並靠近廣東東部沿岸，而英國電腦模式預測其強度較弱，與廣東沿岸保持較遠距離，本周後期移向南海東北部至台灣一帶才稍為增強。



天文台綜合各大電腦預報模式指，該低壓系統的環流較為細小，是否需要發出熱帶氣旋警告信號，視乎其發展速度，以及與珠江口一帶的距離。亦即有可能成為今年本港首個風球。



左圖為2026年6月1日上午10時正的衛星雲圖、右圖為強對流天氣衛星圖像。受強對流天氣影響的區域以紅色顯示。（天文台圖片）

天文台科學主任（鍾欣樺、楊逸朗、林沁宜、黃家興）今日（1日）在網頁專欄「天氣隨筆」發表題為《酷熱天氣再臨 南海季風爆發》文章。

南海及華南沿岸天氣6月起漸轉不穩定

文中指出，上一篇天氣隨筆已提到，西南季候風有機會在5月下旬至6月初在南海爆發，如今隨着5月結束，大氣環流轉變的跡象漸趨明顯，南海及華南沿岸的天氣形勢，將會逐步受到西南季候風主導，天氣漸轉不穩定。

今早的衛星雲圖可見，一道廣闊低壓槽亦即是氣象學上的「季風槽」，正影響南海南部至越南一帶，該區對流活動相當活躍。隨着西南氣流將溫暖的水汽帶入南海，若配合有利的大氣條件，例如較弱的垂直風切變及良好的高空輻散，將有助季風槽內的低壓區進一步發展。

▼5月31日 市區氣溫回落 但仍濕熱▼



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各大電腦預報模式對於南海低壓區的發展及移動路徑存在變數。（天文台圖片）

日本電腦模式預測低壓區周三增強至熱帶氣旋 靠近廣東東部沿岸

文中又指，惟目前各大電腦模式對於低壓區會否發展為熱帶氣旋，以及其後的強度變化與移動路徑，仍然存在頗大分歧。當中日本電腦模式預測低壓區周三（3日）於南海中部增強為熱帶氣旋，隨後會靠近廣東東部沿岸，英國電腦模式則預測該低壓系統在南海中部維持較弱強度，並與廣東沿岸保持較遠距離，本周後期移向南海東北部至台灣一帶才稍為增強。

▼歐洲中期天氣預報中心ECMWF傳統電腦預報系統在6月1日的預報▼



▼人工智能預報系統「風烏」在6月1日的預報▼



▼歐洲中期天氣預報中心人工智能預報系統AIFS在6月1日的預報▼



天文台視乎兩個因素發出熱帶氣旋警告信號

綜合各大電腦預報模式，現時天文台預測該低壓區在南海中部發展，本周後期橫過南海東北部，移向台灣一帶。而該低壓系統的環流較為細小，是否需要發出熱帶氣旋警告信號，則要視乎其發展速度，以及與珠江口一帶的距離。

▼人工智能預報系統「盤古」在6月1日的預報▼



▼人工智能預報系統「伏羲」在6月1日的預報▼



料低壓區下沉氣流影響 周五日間極端酷熱

天文台預料未來一兩日廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，而受該低壓區的下沉氣流影響，周五（5日）本港日間氣溫更達極端酷熱水平，呼籲市民應做足防暑措施，多補充水分，亦要留意身體狀況，慎防因高溫而引起不適。另外高溫觸發的驟雨及雷暴，亦有機會在周五稍後影響沿岸地區。

天文台最高溫度概率預報，預料未來數日天氣酷熱。（天文台圖片）

天文台自動分區天氣預報顯示，2026年6月5日各區最高氣溫可達35度或以上。（天文台圖片）

廣闊低壓槽周末為華南沿岸帶來驟雨及狂風雷暴

一道廣闊低壓槽周末期間至下周初影響華南沿岸，該區將有驟雨及狂風雷暴。天文台表示踏入夏季後，受到西南季候風主導，南海以至華南沿岸的天氣變化相當迅速，會密切監察天氣狀況，市民特別是航海及水上活動人士，請留意最新天氣資訊，適時調整戶外活動安排。