低壓區低壓槽帶天與地天氣　天文台料周五北區37度　周日起有雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／酷熱天氣／低壓區／打風／颱風／氣旋】天文台今日（2日）指出，位於南海中南部的低壓區會逐漸發展，並在本周後期橫過南海東北部，大致移向台灣一帶；其後一道廣闊低壓槽會在下周初於華南沿岸及南海北部徘徊。



未來九日天氣受兩個氣象系統影響，低壓系統下沉氣流將影響廣東地區，本周後期廣東地區極端酷熱，天文台料周三及周四（3及4日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至34度、周五更料達35度，北區上水及打鼓嶺料達37度；廣闊低壓槽則料會帶來驟雨及狂風雷暴，由下周日（7日）起連續五日天氣甚差，其中周一至三（8日至10日）料有幾陣雷暴。



天文台6月2日上午11時半更新九天天氣預報，料市區氣溫未來九日介乎25至35度。（天文台圖片）

強烈熱帶風暴薔薇料周三下午掠過東京以南區域

天文台表示，強烈熱帶風暴薔薇今日中午12時，集結在日本鹿兒島之西南偏南約220公里，預料向東北移動，時速約36公里，移向日本本州南部一帶。天文台預測移動路徑圖顯示，薔薇將在明日（3日，星期三）下午在靜岡縣至千葉縣之間登陸，掠過東京以南區域。

吹襲日本的熱帶氣旋薔薇已減弱為強烈熱帶風暴，6月2日早上8時集結在香港之東北偏東約1,650公里，中心附近最高持續風速每小時90公里，會在6月3日掠過日本本州南部。(天文台圖片)

南海中南部低壓區將逐漸增強 大致移向台灣一帶

在南海中南部南沙群島上空，已出現一個低壓區，天文台料其會逐漸增強，向東北移動，在本周後期橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。

6月2日早上8時的天氣圖顯示，除了日本以南的熱帶氣旋（強烈熱帶風暴級）薔薇，位於南海中南部的低壓區現身，料會逐漸增強成熱帶氣旋，大致移向台灣一帶。（天文台圖片）

▼人工智能預報系統及電腦預報系統在6月1日的預測▼



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明天的天氣：市區34度 部分時間有陽光 局部地區有驟雨

本港方面，天文台指廣東地區未來一兩日風勢微弱，持續酷熱，高溫亦會觸發驟雨。酷熱天氣警告及黃色工作暑熱警告現正生效，正午時分，本港部分地區氣溫上升至33度左右。

天文台預測明日（3日）及周四（4日）日間酷熱，市區氣溫介乎29至34度，吹南至西南風2至4級；明日部分時間有陽光，局部地區有驟雨，周四也是部分時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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天文台6月2日上午11時半更新九天天氣預報，料前半部受低壓區下沉氣流影響極端酷熱，後半部受到低壓槽影響，有驟雨及狂風雷暴。（天文台圖片）

天文台6月2日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日每日相對濕度最高達90%至95%。（天文台圖片）

低壓系統下沉氣流周五帶來極端酷熱天氣 稍後有雷暴

天文台表示，受到低壓系統相關的下沉氣流影響，本周後期廣東地區極端酷熱。九天天氣預報顯示，周五（5日）日間極端酷熱，市區氣溫料介乎29至35度，吹西至西南風3至4級，部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨及雷暴。

天文台自動分區天氣預報顯示，周五下周2時前後，各區普遍料升至35度，北區最熱，上水及打鼓嶺料達37度。

天文台自動分區天氣預報顯示，6月5日下午2時，各區氣溫多數升至35度，北區上水及打鼓嶺料達37度。（天文台圖片）

周六日間有陽光 稍後局部地區有雷暴

潛在熱帶氣旋料未必直接威脅本港，不過天文台預測一道廣闊低壓槽會在下周初於華南沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來驟雨及狂風雷暴。天文台預測周六（6日）天氣變差，吹南至西南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，氣溫最高33度，稍後局部地區有雷暴。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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下周日起連續5日有驟雨及雷暴 下周四市區氣溫跌穿3字頭

天文台預測由下周日（7日）起，至少連續五日有驟雨及雷暴，氣溫回落。周日吹南至西南風3級，市區氣溫介乎27至31度，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴；下周一（8日)及二（9日）吹南至西南風3至4級，氣溫介乎27至30度，大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴；到周三(10日）氣溫介乎26至30度，吹南風4級，後轉東風4級，多雲，間中有驟雨及幾陣狂風雷暴；下周四（11日）市區氣溫料跌穿3字頭，介乎25至29度，吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。