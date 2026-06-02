天氣｜酷熱天氣警告生效　今日局部地區有驟雨　日間市區約33度

廣東沿岸風勢微弱。天文台預測，本港今日（6月2日）大致多雲，局部地區有驟雨。早上最低氣溫約28度，日間部份時間有陽光及酷熱，最高氣溫約33度，吹輕微至和緩南至西南風。天文台於上午6時45分發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。



天文台展望，未來兩三日部份時間有陽光，天氣酷熱，但局部地區有驟雨。星期五（5日）日間極端酷熱。周末至下周初天氣漸轉不穩定。



圖為截至6月2日清晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



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本周後期極端酷熱 薔薇將掠過日本本州南部

天文台指出，今明兩日廣東地區風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的驟雨亦會影響該區。預料一個低壓區會在南海中部發展，並在本周後期橫過南海東北部，移向台灣一帶。

而受下沉氣流影響，本周後期廣東地區極端酷熱。一道廣闊低壓槽會在周末期間至下周初影響華南沿岸，該區有驟雨及狂風雷暴。

此外，強烈熱帶風暴薔薇會在明日掠過日本本州南部。在上午5時，薔薇集結在鹿兒島之西南偏南約380公里，預料向東北移動，時速約36公里。

▼5月29日 天文台錄34.1度，再破今年紀錄▼



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「芒種」至下周三有驟雨雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）及周四（4日）部份時間有陽光，日間酷熱，局部地區有驟雨，同介乎29至34度。周五（5日）為二十四節氣「芒種」，當日部份時間有陽光，日間極端酷熱，稍後有一兩陣驟雨及雷暴，最低仍為29度，最高達35度。

圖為天文台截至6月2日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（6日）仍日間酷熱，在28至33度之間。當日料大致多雲，有幾陣驟雨，稍後局部地區有雷暴。下周日（7日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫在27至31度。

下周一（8日）至下周三（10日）大致多雲，間中有驟雨及幾陣雷暴，同介乎27至30度。