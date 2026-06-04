酷熱天氣｜今日有幾陣驟雨　初時局部地區有雷暴　日間市區約34度

酷熱天氣警告繼續生效。天文台今晨（6月4日）指出，廣東沿岸風勢微弱，同時驟雨正影響廣東沿岸。天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。初時局部地區有雷暴，早上最低氣溫約29度。日間部份時間有陽光及酷熱，市區最高氣溫約34度，新界再高一兩度。吹和緩西南風。



天文台於今晨6時45分再發特別天氣提示稱，高溫天氣持續，請補充足夠水分。如感不適，立刻休息或求助，需要時盡快求醫。明日（5日）為二十四節氣「芒種」，天文台展望，明日極端酷熱，新界氣溫達36、37度。星期六（6日）有幾陣驟雨及雷暴，部份地區仍然酷熱。隨後兩三日間中有驟雨，高溫天氣緩解。



圖為截至6月4日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼5月25日 天文台下午錄得32度創今年新高▼



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南海中部低壓區逐漸發展 料移向台灣一帶

天文台指出，位於南海中部的低壓區會緩慢發展並向北至東北方向移動，與廣東沿岸保持一定距離，在今明兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。同時，受其相關的下沉氣流影響，廣東地區風勢微弱，極端酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。

預料一道廣闊低壓槽會在周末至下周中期於華南沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解。受偏東氣流影響，下周中至後期廣東沿岸仍有驟雨。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



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明日「芒種」有狂風雷暴 下周高溫天氣緩解

明日（5日）為二十四節氣「芒種」，天文台的九天天氣預報顯示，明日至下周三（10日）均有驟雨及雷暴。其中，明日部份時間有陽光，有幾陣驟雨，日間極端酷熱，稍後有幾陣狂風雷暴，料介乎29至35度。

圖為天文台截至6月4日清晨6時10分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（6日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光及酷熱，稍後局部地區有雷暴，料在28至33度之間。下周日 （7日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，氣溫在27至31度。

下周一（8日）至下周三均多雲，間中有驟雨及雷暴，最高氣溫均30度，其中下周二（9日）部份地區雨勢較大。下周四（11日）及下周五（12日）大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫分別為29及30度。