打風？AI料熱帶氣旋港400公里外生成+路徑　天文台:掛風球看2因素

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／米克拉／AI天氣預報／GFS／ECMWF／5月風暴】本星期打風？本港天文台表示，位於南海東北部的低壓區會逐漸增強並向東北方向移動，與廣東沿岸保持一定距離，在今明兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。而3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都預測，6月4日至6月5日香港東南面400公里外範圍會有熱帶氣形成，隨後逐漸發展，穿過台灣再影響日本。如果颱風形成，將命名為「米克拉（Mekkhala）」。



內地天氣博主「環球科學貓 」分析，發展出新颱風的概率提升，強度預測達9至10級（烈風至暴風、強熱熱帶風暴級別），前期或對中國東部帶來風雨，後期則影響不大。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



本港天文台表示，位於南海中南部的低壓區會逐漸發展，並在未來一兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。

天文台：南海中南部低壓區逐漸發展 是否發風球看2因素

踏入6月會打風？天文台表示，位於南海東北部的低壓區會逐漸增強並向東北方向移動，與廣東沿岸保持一定距離，在今明兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶；同時，受其相關下沉氣流影響，廣東地區風勢微弱，極端酷熱，而高溫亦會觸發驟雨。

天文台提到，該低壓系統的環流較為細小，是否需要發出熱帶氣旋警告信號，要視乎該低壓系統的發展速度，以及其與珠江口一帶距離。

3大AI天氣模式預測熱帶氣旋香港400公里外形成

雖然天文台暫未有該低壓區路徑預測，不過3大AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）都已有相關路徑預測。

根據AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，6月4日至6月5日香港東南面400公里外範圍會有熱帶氣形成，往東北方向移動逐漸發展，6月5日至6月6月穿過台灣，隨後繼續往東北方向移動逼近日本。

即睇AI天氣預測模式風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，6月4日至6月5日香港東南面400公里外範圍會有熱帶氣形成，往東北方向移動逐漸發展，6月5日至6月6月穿過台灣，隨後繼續往東北方向移動逼近日本。（AI天氣預測模式風烏）

即睇AI天氣預測模式伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，6月4日至6月5日香港東南面400公里外範圍會有熱帶氣形成，往東北方向移動逐漸發展，6月5日至6月6月穿過台灣，隨後繼續往東北方向移動逼近日本。（AI天氣預測模式伏羲）

即睇AI天氣預測模式伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣預測模式風烏、伏羲及盤古預測，6月4日至6月5日香港東南面400公里外範圍會有熱帶氣形成，往東北方向移動逐漸發展，6月5日至6月6月穿過台灣，隨後繼續往東北方向移動逼近日本。（AI天氣預測模式伏羲）

其中風烏預測，該熱帶氣旋會在6月7日至6月8日近距離掠過日本南部，伏羲及盤古則預測該熱帶氣旋會穿過日本南部，隨後逐漸遠離。

傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）也有類似預測，但熱帶氣旋強度與路徑稍有不同。

即睇ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF也有類似預測，但熱帶氣旋強度與路徑稍有不同。(ECMWF)

ECMWF也有類似預測，但熱帶氣旋強度與路徑稍有不同。(ECMWF)

內地天氣博主：熱帶氣旋強度或達9至10級

內地天氣博主「環球科學貓 」分析，發展出新颱風的概率在提升，「特別是東部區域還是要注意一下」。預計東部還有降雨的可能性，而在初步預計可能走台灣南部區域或者巴士海峽北上，也有可能走菲東部北上，反正就是這一塊，然後進入西北太平洋，過後達到1000hPa以下，發展出今年7號颱風米克拉」。

內地天氣博主「環球科學貓 」分析，發展出新颱風的概率在提升。（網上圖片）

「環球科學貓 」又說，該熱帶氣旋強度預計是9至10級，「這個南海擾動後續增強趨勢存在，還是注意下，只是前期對我國東部可能有風雨，後期沒有」。

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預料，一道廣闊低壓槽會在周末至下星期中期於華南沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來大驟雨及狂風雷暴，高溫天氣有所緩解；受偏東氣流影響，下星期中至後期廣東沿岸仍有驟雨。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至35°C，暫時最高吹4級風。